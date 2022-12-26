Milli piyango bilet sorgulama- 2023 yılbaşı MPİ bilet numarası ile online ve hızlı bilet sorgulama ekranı
Yılbaşı için yapılacak olan çekiliş birlikte Milli Piyango neticeleri merak ediliyor. İkramiyelerin belirleneceği çekiliş için artık nefesler tutulmuş durumda. Biletinize hangi ikramiyenin çıktığını öğrenmek için sorgulama ekranını kullanabilirsiniz.
26.12.2022 16:03 - Son Güncelleme: 26.12.2022 16:58
Milli Piyango bilet sorgulama robotu eşliğinde basit ve çabucak biletinize ne kadar ikramiyenin isabet ettiğini öğrenebilirsiniz. Tam liste ile biletlerini karşılaştırarak vakit kaybetmek istemeyenler sorgulama ekranı eşliğinde biletlerine ne kadar ikramiye çıktığını basit bir biçimde öğrenebilmekteler.
Amorti ve Teselli İkramiyesi Nedir?
MPİ bilet sorgulama ekranı ile birlikte biletinize hangi ikramiyenin isabet ettiğini kolayca öğrenebileceğiniz gibi ekran ile birlikte amorti ya da teselli ikramiyelerini de öğrenebilirsiniz. Amorti, bilet sahiplerine almış oldukları bilet tutarlarının karşılanması için verilen ödüldür.