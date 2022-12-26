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Haberler Trend Milli piyango bilet sorgulama- 2023 yılbaşı MPİ bilet numarası ile online ve hızlı bilet sorgulama ekranı

Milli piyango bilet sorgulama- 2023 yılbaşı MPİ bilet numarası ile online ve hızlı bilet sorgulama ekranı

Yılbaşı için yapılacak olan çekiliş birlikte Milli Piyango neticeleri merak ediliyor. İkramiyelerin belirleneceği çekiliş için artık nefesler tutulmuş durumda. Biletinize hangi ikramiyenin çıktığını öğrenmek için sorgulama ekranını kullanabilirsiniz.

takvim.com.tr
26.12.2022 16:03 - Son Güncelleme: 26.12.2022 16:58
Milli piyango bilet sorgulama- 2023 yılbaşı MPİ bilet numarası ile online ve hızlı bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango bilet sorgulama robotu eşliğinde basit ve çabucak biletinize ne kadar ikramiyenin isabet ettiğini öğrenebilirsiniz. Tam liste ile biletlerini karşılaştırarak vakit kaybetmek istemeyenler sorgulama ekranı eşliğinde biletlerine ne kadar ikramiye çıktığını basit bir biçimde öğrenebilmekteler.

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Milli piyango bilet sorgulama- 2023 yılbaşı MPİ bilet numarası ile online ve hızlı bilet sorgulama ekranı

Sorgulama ekranına biletinizin tam altı hanesini aratarak sorgulama yapılabilirsiniz. Sadece büyük ikramiye amacıyla değil başka ikramiyelerden de ne kadar kazandığınızı öğrenmek amacıyla bilet numaralarınızı tam anlamıyla yazmanız lazımdır.

Milli piyango bilet sorgulama- 2023 yılbaşı MPİ bilet numarası ile online ve hızlı bilet sorgulama ekranı

Buna göre son 5, 4, 3, 2 ve 1 rakamına göre kazanmış bulunduğunuz ikramiyeler de gene biletinizin tam numarasını aratarak belirlenecektir.

Milli piyango bilet sorgulama- 2023 yılbaşı MPİ bilet numarası ile online ve hızlı bilet sorgulama ekranı

Büyük ikramiyenin dışında son sayılarına göre verdiği ikramiyeler sayesinde de kazanan olabilirsiniz. Bu sene da başka çekilişlerde bulunduğu gibi amorti ve teselli ikramiyeleri de belli oldu.

Milli piyango bilet sorgulama- 2023 yılbaşı MPİ bilet numarası ile online ve hızlı bilet sorgulama ekranı

Amorti ve Teselli İkramiyesi Nedir?

MPİ bilet sorgulama ekranı ile birlikte biletinize hangi ikramiyenin isabet ettiğini kolayca öğrenebileceğiniz gibi ekran ile birlikte amorti ya da teselli ikramiyelerini de öğrenebilirsiniz. Amorti, bilet sahiplerine almış oldukları bilet tutarlarının karşılanması için verilen ödüldür.

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