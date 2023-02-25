Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den kritik okul açıklaması! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar ve anaokulları... MEB’den flaş karar, güncellendi!

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 81 ilde okullar kapatılmıştı. Son olarak 20 Şubat'ta okullar kademeli olarak açılmaya başladı. Henüz okulu açılmamış öğrenciler sıklıkla okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son dakika açıklamaları da yakından takip ediliyor. Peki okullar ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrenciye duyuru yapıldı. Mahmut Özer'den kritik açıklamalar geldi. Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat! Tümü için geçerli! İşte detaylar...