Mideyi delik deşik ediyor! Sakın ağzınıza bile sürmeyin! İnatla tüketenler günbegün zehirleneceksiniz!

Bazı besinleri gerekenden fazla düzeyde tüketmek bünyeye oldukça büyük hasarlar veriyor. Aslında patates, ton balığı ve tarçın gibi besinlerin doğru şekilde tüketildiğinde vücudumuza zarar vermedikleri biliniyor. Ancak aşırı tüketimleri veya yanlış pişirilmeleri durumunda sağlık problemlerine neden olabiliyor.