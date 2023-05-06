Mideyi delik deşik ediyor! Sakın ağzınıza bile sürmeyin! İnatla tüketenler günbegün zehirleneceksiniz!
Ağzınıza bile sürmeyin. Mideyi adeta delik deşik ediyor. İnatla tüketirseniz günbegün zehirleneceksiniz. Kuskus, pirinç patlağı, mango, kombuça ve somon füme gibi yiyeceklerin sağlıklı olup olmadığı hep tartışılıyor. Ancak bazı yiyecekler tüketim dozajı aşıldığında insan vücuduna en büyük zararı veriyor.
06.05.2023 08:50 - Son Güncelleme: 06.05.2023 08:50
Bazı besinleri gerekenden fazla düzeyde tüketmek bünyeye oldukça büyük hasarlar veriyor. Aslında patates, ton balığı ve tarçın gibi besinlerin doğru şekilde tüketildiğinde vücudumuza zarar vermedikleri biliniyor. Ancak aşırı tüketimleri veya yanlış pişirilmeleri durumunda sağlık problemlerine neden olabiliyor.