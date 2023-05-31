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Midesi olan bakmasın! Korkunç manzara! Yılanın içinden çıkanlar karnı açılınca ayyuka çıktı!

Eland Gölü Vahşi Yaşamı Koruma Merkezi'nde meydana gelen olay, doğanın inanılmaz dengesizliklerinden birine tanıklık etti. Bir yılanın sindirim sisteminde kirpi oklarına rastlanması, izleyenleri korku ve şaşkınlık içinde bıraktı. Yetkililer, bu trajik durumu açıklayarak olağanüstü bir durumla karşılaştıklarını belirttiler. Güney Afrika'nın muhteşem doğasının korunduğu Eland Gölü Vahşi Yaşamı Koruma Merkezi, binlerce canlı türüne ev sahipliği yaparken nadir ve ilginç olaylara da şahitlik edebiliyor.

takvim.com.tr
31.05.2023 22:53 - Son Güncelleme: 31.05.2023 22:53
Midesi olan bakmasın! Korkunç manzara! Yılanın içinden çıkanlar karnı açılınca ayyuka çıktı!

Güney Afrika'daki Eland Gölü Vahşi Yaşamı Koruma Merkezi'nde yaşanan olayda, bir yılanın sindirim sistemi kirpi oklarıyla tıkanarak ölümüne neden oldu. Yılanın karnının açılmasıyla ortaya çıkan manzara ise korkunçtu. İşte kameralara yansıyan bu vahşi yaşam olayının detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Midesi olan bakmasın! Korkunç manzara! Yılanın içinden çıkanlar karnı açılınca ayyuka çıktı!

Yaşanan olayda, hareketsiz duran yılanın yanına yaklaşılmasıyla birlikte hayvanın öldüğü anlaşıldı. Sindirim sistemi sorunu nedeniyle yaşamını yitiren yılanın karnının açılmasıyla ortaya çıkan manzara, izleyenleri dehşete düşürdü.

Midesi olan bakmasın! Korkunç manzara! Yılanın içinden çıkanlar karnı açılınca ayyuka çıktı!

Yılanın içerisinde, bir süre önce yuttuğu dev bir cisim olduğu açıkça belli olan bir kirpi bulunuyordu. Kirpinin okları ise yılanın sindirim sistemine takılmıştı.

Midesi olan bakmasın! Korkunç manzara! Yılanın içinden çıkanlar karnı açılınca ayyuka çıktı!

Eland Gölü Vahşi Yaşamı Koruma Merkezi yetkilileri, bu tür olayların nadir görülen durumlar olduğunu belirtti.

Midesi olan bakmasın! Korkunç manzara! Yılanın içinden çıkanlar karnı açılınca ayyuka çıktı!

Yılanların sindirim sistemine yabancı cisimlerin takılması genellikle ölümcül sonuçlar doğururken, bu olayın ise oldukça ilginç bir şekilde sonuçlandığı vurgulandı. Olayın detayları, kameralara yansıyan görüntülerle birlikte daha da şaşırtıcı bir hâl aldı.

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