Midesi olan bakmasın! Korkunç manzara! Yılanın içinden çıkanlar karnı açılınca ayyuka çıktı!
Eland Gölü Vahşi Yaşamı Koruma Merkezi'nde meydana gelen olay, doğanın inanılmaz dengesizliklerinden birine tanıklık etti. Bir yılanın sindirim sisteminde kirpi oklarına rastlanması, izleyenleri korku ve şaşkınlık içinde bıraktı. Yetkililer, bu trajik durumu açıklayarak olağanüstü bir durumla karşılaştıklarını belirttiler. Güney Afrika'nın muhteşem doğasının korunduğu Eland Gölü Vahşi Yaşamı Koruma Merkezi, binlerce canlı türüne ev sahipliği yaparken nadir ve ilginç olaylara da şahitlik edebiliyor.
31.05.2023 22:53 - Son Güncelleme: 31.05.2023 22:53
Güney Afrika'daki Eland Gölü Vahşi Yaşamı Koruma Merkezi'nde yaşanan olayda, bir yılanın sindirim sistemi kirpi oklarıyla tıkanarak ölümüne neden oldu. Yılanın karnının açılmasıyla ortaya çıkan manzara ise korkunçtu. İşte kameralara yansıyan bu vahşi yaşam olayının detayları...
Eland Gölü Vahşi Yaşamı Koruma Merkezi yetkilileri, bu tür olayların nadir görülen durumlar olduğunu belirtti.