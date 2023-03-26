RAMAZAN İMSAKİYE
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Midenize yaptıklarına şok olacaksınız! Retrogradasyona maruz kalmamak için... Ekmeği sakın buzdolabına koymayın!

Ekmeği buzdolabına koymanın zararları sizi şoke edecek! Buzdolabından çıkardığınız ekmeği yediğinizde midenizde olanları bir bir ortaya döktük. İşte ekmeği buzdolabına koymamanız için nedenler...

takvim.com.tr
26.03.2023 10:47 - Son Güncelleme: 26.03.2023 10:48
Ekmeği sakın buzdolabına koymayın! Midenize yaptıklarına şok olacaksınız! Retrogradasyona maruz kalmamak için...

Ekmek aldığınızda kalan fazlalıkları buzdolabına koyarak taze kalmasını istiyor olabilirsiniz. Fakat buzdolabında kalan ekmeğin başına gelenleri duyunca şoke olacaksınız. Uzmanlardan peş peşe uyarı geliyor. Eğer buzdolabında beklettiğiniz ekmeği yerseniz retrogradasyona maruz kalabilirsiniz. İşte öğrenince bir daha buzdolabına ekmek koymayacağınız o nedenler...

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Ekmeği sakın buzdolabına koymayın! Midenize yaptıklarına şok olacaksınız! Retrogradasyona maruz kalmamak için...

Ekmek hamurunun ana maddesi (su ve maya ile birlikte) olan buğday unu, nişasta granülleriyle doludur.

Ekmeği sakın buzdolabına koymayın! Midenize yaptıklarına şok olacaksınız! Retrogradasyona maruz kalmamak için...

Bu nişasta, doğal haliyle, büyük ölçüde kristal formdadır,

Ekmeği sakın buzdolabına koymayın! Midenize yaptıklarına şok olacaksınız! Retrogradasyona maruz kalmamak için...

Bir hamur oluşturmak için suyla karıştırıldıktan ve yüksek sıcaklıklarda fırında pişirildikten sonra, nişasta suyu emdikçe nişastanın kristal yapısı bozulur ve giderek çözünür.

Ekmeği sakın buzdolabına koymayın! Midenize yaptıklarına şok olacaksınız! Retrogradasyona maruz kalmamak için...

Bununla birlikte, ekmek soğudukça, bu nişastalar yavaş yavaş yeniden daha düzenli, kristalli bir yapı halinde yeniden toplanmaya başlar ve ekmeğin sertleşmesine ve bayatlamasına neden olan kristal duruma gelir.

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