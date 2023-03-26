Midenize yaptıklarına şok olacaksınız! Retrogradasyona maruz kalmamak için... Ekmeği sakın buzdolabına koymayın!
Ekmeği buzdolabına koymanın zararları sizi şoke edecek! Buzdolabından çıkardığınız ekmeği yediğinizde midenizde olanları bir bir ortaya döktük. İşte ekmeği buzdolabına koymamanız için nedenler...
26.03.2023 10:47 - Son Güncelleme: 26.03.2023 10:48
Ekmek aldığınızda kalan fazlalıkları buzdolabına koyarak taze kalmasını istiyor olabilirsiniz. Fakat buzdolabında kalan ekmeğin başına gelenleri duyunca şoke olacaksınız. Uzmanlardan peş peşe uyarı geliyor. Eğer buzdolabında beklettiğiniz ekmeği yerseniz retrogradasyona maruz kalabilirsiniz. İşte öğrenince bir daha buzdolabına ekmek koymayacağınız o nedenler...