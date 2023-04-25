Mide ağrısıyla gitti, doktor gözlerine inanamadı! Yaptığı savunma ise pes dedirtti!

40 yaşındaki bir adam, ağrı şikayetiyle doktora başvurduğunda, asla beklemediği bir durumla karşılaştı. Röntgen çekildiğinde, adamın rektumunda büyük bir yabancı cisim keşfedildi. Doktorlar, adamı ameliyata almak için hemen hazırladılar. Operasyon sırasında, doktorlar adamın rektumundan büyük bir cisim çıkardılar. İnanılmaz ama gerçek, çıkan cisim bir salatalıktı. Adamın rektumunda nasıl bir salatalık olduğu hala açıklanamıyor. Ancak, adamın evde çok fazla salatalık yediği teorisi ortaya atıldı.