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Meteoroloji alarmı öttürdü! Fragman bitti asıl kar şimdi yağacak! 48 il için tarih ve saat verildi! İliklerinize kadar hissedeceksiniz!

Kar ne zaman yağacak sorusu son günlerde sıklıkla araştırılır oldu. Ocak ayını geride bırakırken halen bir çok ilde kar yağmadı. Şubat ayıyla birlikte İstanbul için heyecanlı bekleyiş arttı. Meteoroloji uzmanları İstanbul için Şubat ayının ilk haftasını işaret ederken, diğer 48 il için ise kar uyarısı geldi bile. İşte Meteoroloji 5 günlük hava durumu rapor ve Meteoroloji uzmanlarından açıklamalar.

01.02.2023 12:40 - Son Güncelleme: 01.02.2023 12:40
Meteoroloji alarmı öttürdü! Fragman bitti asıl kar şimdi yağacak! 48 il için tarih ve saat verildi! İliklerinize kadar hissedeceksiniz!

MGM 5 günlük hava durumunu yayımlarken o iller için de uyarıda bulundu. Megakent İstanbul başta olmak üzere halen bir çok ilde kar yağışı tam anlamıyla etkisini göstermedi. Bazı illerde yoğun kar yağışı başladı bazı illerde ise yağmurla karışık yağdı. Vatandaşlar karın ne zaman lapa lapa yağacağını araştırmaya başladı. Bu noktada 48 il için kar yağışı duyurusu yapıldı. Ayrıca Meteoroloji uzmanları da tarih ve saat verdi. ''İliklerinize kadar hissedeceksiniz!'' denildi. Fragman bitti asıl kar şimdi yağacak. İşte detaylar...

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Meteoroloji alarmı öttürdü! Fragman bitti asıl kar şimdi yağacak! 48 il için tarih ve saat verildi! İliklerinize kadar hissedeceksiniz!

Soğuk hava dalgası yurdun tamamında etkisini göstermeye başladı. Son bir kaç gündür bir çok ilde havalar git gide soğudu. Öte yandan İstanbul için kar yağışının 3-4 Şubat'ta etkisini göstereceği açıklanmıştı. Ancak dün akşam saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı bile.

Yılın ilk karı ile tanışan İstanbullular az da olsa karın keyfini çıkardı

Meteoroloji alarmı öttürdü! Fragman bitti asıl kar şimdi yağacak! 48 il için tarih ve saat verildi! İliklerinize kadar hissedeceksiniz!

ANKARA DA BEYAZA BÜRÜNDÜ

başkentte dün akşam başlayan kar yağışı, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kent merkezinde 5 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, kentin yüksek noktalarında ise 10 santimetreye kadar çıktı.

Meteoroloji alarmı öttürdü! Fragman bitti asıl kar şimdi yağacak! 48 il için tarih ve saat verildi! İliklerinize kadar hissedeceksiniz!

BİTLİS'TE 50 SANTİM KAR

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 267 köy yolu ulaşıma kapandı, araçlar beyaz örtü altında kaldı. Kar kalınlığı kent merkezinde 52, yüksek kesimlerde ise 72 santimetreye ulaştı. Araçlar beyaz örtüyle görünmeyecek hale geldi

Meteoroloji alarmı öttürdü! Fragman bitti asıl kar şimdi yağacak! 48 il için tarih ve saat verildi! İliklerinize kadar hissedeceksiniz!

İSTANBUL'A SAATLİ UYARI

Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı uyarıda bugün akşam 21.00'de karla karışık yağmur olarak başlayacak yağışın gece saatlerinde kara dönmesi ve sabah saatlerine kadar sürmesi beklendiği duyuruldu

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