Meteoroloji alarmı öttürdü! Fragman bitti asıl kar şimdi yağacak! 48 il için tarih ve saat verildi! İliklerinize kadar hissedeceksiniz!

Soğuk hava dalgası yurdun tamamında etkisini göstermeye başladı. Son bir kaç gündür bir çok ilde havalar git gide soğudu. Öte yandan İstanbul için kar yağışının 3-4 Şubat'ta etkisini göstereceği açıklanmıştı. Ancak dün akşam saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı bile.

Yılın ilk karı ile tanışan İstanbullular az da olsa karın keyfini çıkardı