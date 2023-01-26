Meteoroloji 21 ili tek tek açıkladı! Kar geldi atkı, bere, eldiven ne varsa çıkartın! Yarın değil bu gece! Lapa lapa yağacak
27-28-29-30-31 OCAK 2023 HAVA DURUMU! Son dakika hava durumu raporu milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başlandı. ''Bu gece kar geliyor'' duyurusu sonrası güncel Meteoroloji hava durumu gündeme gelid. Ocak ayı itibariyle beklenen kar yağışı bir türlü gerçekleşmedi. Kış aylarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi herkesi korkuturken yapılan yeni duyuru yüreklere sur serpti. Peki kar, yağmur yağacak mı, hangi illere?
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şu günlerde vatandaşlar karın ne zaman geleceğini sık sık araştırır oldu. Şubat ayına az bir süre kala beklenen duyuru yapıldı. O tarihte lapa lapa kar yağacak! Meteoroloji 21 ili yağış ve fırtına konusunda uyarırken, karın yağacağı illeri de tek tek açıkladı. İşte 27-28-29-30-31 Ocak 2023 Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu: Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Isparta, İzmir, İstanbul, Ankara...
21 KENTE SARI VE TURUNCU ALARM
Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Isparta, İzmir, Kayseri, Konya, Manisa, Muğla,
21 kent için sarı ve turuncu alarm yapan Meteoroloji, yarından itibaren kar yağışının yurdu etkisi altına alacağını duyurdu. 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusuna ise Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den cevap geldi.