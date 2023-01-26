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Haberler Trend Meteoroloji 21 ili tek tek açıkladı! Kar geldi atkı, bere, eldiven ne varsa çıkartın! Yarın değil bu gece! Lapa lapa yağacak

Meteoroloji 21 ili tek tek açıkladı! Kar geldi atkı, bere, eldiven ne varsa çıkartın! Yarın değil bu gece! Lapa lapa yağacak

27-28-29-30-31 OCAK 2023 HAVA DURUMU! Son dakika hava durumu raporu milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başlandı. ''Bu gece kar geliyor'' duyurusu sonrası güncel Meteoroloji hava durumu gündeme gelid. Ocak ayı itibariyle beklenen kar yağışı bir türlü gerçekleşmedi. Kış aylarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi herkesi korkuturken yapılan yeni duyuru yüreklere sur serpti. Peki kar, yağmur yağacak mı, hangi illere?

26.01.2023 20:19 - Son Güncelleme: 27.01.2023 11:44
Kar geldi atkı, bere, eldiven ne varsa çıkartın! Meteoroloji 21 ili tek tek açıkladı! Yarın değil bu gece! Lapa lapa yağacak

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şu günlerde vatandaşlar karın ne zaman geleceğini sık sık araştırır oldu. Şubat ayına az bir süre kala beklenen duyuru yapıldı. O tarihte lapa lapa kar yağacak! Meteoroloji 21 ili yağış ve fırtına konusunda uyarırken, karın yağacağı illeri de tek tek açıkladı. İşte 27-28-29-30-31 Ocak 2023 Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu: Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Isparta, İzmir, İstanbul, Ankara...

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Kar geldi atkı, bere, eldiven ne varsa çıkartın! Meteoroloji 21 ili tek tek açıkladı! Yarın değil bu gece! Lapa lapa yağacak

21 KENTE SARI VE TURUNCU ALARM

Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Isparta, İzmir, Kayseri, Konya, Manisa, Muğla,

Kar geldi atkı, bere, eldiven ne varsa çıkartın! Meteoroloji 21 ili tek tek açıkladı! Yarın değil bu gece! Lapa lapa yağacak

Nevşehir, Niğde, Sivas, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman

Kar geldi atkı, bere, eldiven ne varsa çıkartın! Meteoroloji 21 ili tek tek açıkladı! Yarın değil bu gece! Lapa lapa yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir son dakika uyarısı geldi.

Kar geldi atkı, bere, eldiven ne varsa çıkartın! Meteoroloji 21 ili tek tek açıkladı! Yarın değil bu gece! Lapa lapa yağacak

21 kent için sarı ve turuncu alarm yapan Meteoroloji, yarından itibaren kar yağışının yurdu etkisi altına alacağını duyurdu. 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusuna ise Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den cevap geldi.

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