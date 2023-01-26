Meteoroloji 21 ili tek tek açıkladı! Kar geldi atkı, bere, eldiven ne varsa çıkartın! Yarın değil bu gece! Lapa lapa yağacak

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şu günlerde vatandaşlar karın ne zaman geleceğini sık sık araştırır oldu. Şubat ayına az bir süre kala beklenen duyuru yapıldı. O tarihte lapa lapa kar yağacak! Meteoroloji 21 ili yağış ve fırtına konusunda uyarırken, karın yağacağı illeri de tek tek açıkladı. İşte 27-28-29-30-31 Ocak 2023 Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu: Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Isparta, İzmir, İstanbul, Ankara...