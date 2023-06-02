Meteoroloji 14 ili tek tek açıkladı! Hayatı felç edecek! Kapıyı bacayı kapatın yağmur geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir, Adana...
Haziran ayına girmemizle birlikte vatandaşlar sıcak havaların tadını çıkartmayı hayal ederken yağmur tüm planları alt üst etti. İzmir ve Ankara'da hayatı durma noktasına getiren yağmur megakent İstanbul'da ise nadiren de olsa etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı ve uyardı! 14 ili tek tek açıkladı yarın değil bu gece dikkat edin, geliyor! Kapıyı bacayı kapatın! İşte son dakika Meteoroloji duyuruları...
Sıcak havalar kendini gösterdi derken o illeri yağış vurdu. İstanbul'un da aralarındaki bulunduğu bir çok ilde yağış devam ediyor. Megakentte ara ara yağan yağmur Ankara ve İzmir'de etkisini arttırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe uyarılar geldi. Meteoroloji az evvel 14 kenti "sarı" kodla uyardı! İzmir'in Çiğli ilçesinde, etkili olan sağanak yağış caddeleri sular altında bıraktı sıra Ankara'da. Peki yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı, kaç gün? İşte 5 günlük hava durumu raporu...
VALİLİK VE METEOROLOJİ'DEN 'TEDBİR ALIN' UYARISI
Başkent Ankara genelinde yaklaşık 2 haftadır sağanak yağış etkili oluyor. Yağışın bir süre daha devam edeceği duyuruldu.
Ankara Valiliği, yarın kent genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı ve şu ifadeleri kullandı;
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"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre yurdun batı kesimlerinde yarın görülecek kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
METEOROLOJİ'DEN "HORTUM" UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini açıkladı.
Yapılan değerlendirmelere göre; sağanak, özellikle yurdun iç ve batı kesimlerinde etkili olacak.
3 gün boyunca, özellikle cumartesi günü Ankara'da rüzgarın fırtınaya dönüşmesi ve hortum meydana gelmesi bekleniyor.