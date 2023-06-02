Meteoroloji 14 ili tek tek açıkladı! Hayatı felç edecek! Kapıyı bacayı kapatın yağmur geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir, Adana...

Sıcak havalar kendini gösterdi derken o illeri yağış vurdu. İstanbul'un da aralarındaki bulunduğu bir çok ilde yağış devam ediyor. Megakentte ara ara yağan yağmur Ankara ve İzmir'de etkisini arttırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe uyarılar geldi. Meteoroloji az evvel 14 kenti "sarı" kodla uyardı! İzmir'in Çiğli ilçesinde, etkili olan sağanak yağış caddeleri sular altında bıraktı sıra Ankara'da. Peki yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı, kaç gün? İşte 5 günlük hava durumu raporu...