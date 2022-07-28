Mest eden haber! 10 yıl sigorta 1800 prim günü dolanlar o kişiler erken emekli olacak! 4A 4B 4C sigortalılar dikkat!
SGK bağlamında son yapılan açıklamalarda tedavisi zor olan olan hastalığa sahip çalışanları emekli etme kararı aldığını belirtti. Bu hastalıklar arasında MS, Demans gibi beyin fonksiyonunu etkileyen hastalıklar ve bireyin ayakta durmasını, dengesini sağlamasını zorlaştırıcı hastalıklar yer almaktadır. Bu şekilde emekli olmak içinse bir sağlık kurumundan yüzde 60 ya da üstünde bir engel durumunun olduğunu gösterir rapor alma koşulu bulunmaktadır.
28.07.2022 09:01 - Son Güncelleme: 28.07.2022 09:01
Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar bağlamında SGK peş peşe açıklamalar yapıyor. Bu kapsamda çalışırken zorlanıyorsanız bir sağlık kurumuna giderek hastalığınızın raporlanmasını isteyebilirsiniz. Böylece şayet halinizin çalışmaya el vermediği sonucuna varılırsa ve bu anlamda rapor alırsanız erkenden emekli olabilirsiniz. Engellilik seviyesine göre ödemenin uygulanacağı da biliniyor. Peki, engellilik seviyesi yüzde kaç olmalıdır?