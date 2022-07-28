Mest eden haber! 10 yıl sigorta 1800 prim günü dolanlar o kişiler erken emekli olacak! 4A 4B 4C sigortalılar dikkat!

Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar bağlamında SGK peş peşe açıklamalar yapıyor. Bu kapsamda çalışırken zorlanıyorsanız bir sağlık kurumuna giderek hastalığınızın raporlanmasını isteyebilirsiniz. Böylece şayet halinizin çalışmaya el vermediği sonucuna varılırsa ve bu anlamda rapor alırsanız erkenden emekli olabilirsiniz. Engellilik seviyesine göre ödemenin uygulanacağı da biliniyor. Peki, engellilik seviyesi yüzde kaç olmalıdır?