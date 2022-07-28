Vav TV İzle
Haberler Trend Mest eden haber! 10 yıl sigorta 1800 prim günü dolanlar o kişiler erken emekli olacak! 4A 4B 4C sigortalılar dikkat!

Mest eden haber! 10 yıl sigorta 1800 prim günü dolanlar o kişiler erken emekli olacak! 4A 4B 4C sigortalılar dikkat!

SGK bağlamında son yapılan açıklamalarda tedavisi zor olan olan hastalığa sahip çalışanları emekli etme kararı aldığını belirtti. Bu hastalıklar arasında MS, Demans gibi beyin fonksiyonunu etkileyen hastalıklar ve bireyin ayakta durmasını, dengesini sağlamasını zorlaştırıcı hastalıklar yer almaktadır. Bu şekilde emekli olmak içinse bir sağlık kurumundan yüzde 60 ya da üstünde bir engel durumunun olduğunu gösterir rapor alma koşulu bulunmaktadır.

takvim.com.tr
28.07.2022 09:01 - Son Güncelleme: 28.07.2022 09:01
Mest eden haber! 10 yıl sigorta 1800 prim günü dolanlar o kişiler erken emekli olacak! 4A 4B 4C sigortalılar dikkat!

Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar bağlamında SGK peş peşe açıklamalar yapıyor. Bu kapsamda çalışırken zorlanıyorsanız bir sağlık kurumuna giderek hastalığınızın raporlanmasını isteyebilirsiniz. Böylece şayet halinizin çalışmaya el vermediği sonucuna varılırsa ve bu anlamda rapor alırsanız erkenden emekli olabilirsiniz. Engellilik seviyesine göre ödemenin uygulanacağı da biliniyor. Peki, engellilik seviyesi yüzde kaç olmalıdır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mest eden haber! 10 yıl sigorta 1800 prim günü dolanlar o kişiler erken emekli olacak! 4A 4B 4C sigortalılar dikkat!

Engellilik Oranı Yüzde Kaç Olmalı?

Engelli vasfıyla ya da iş göremez raporuyla malulen emekli olmak isteyen vatandaşların en az 1800 gün prim ödemesinin bulunması gerekmektedir.

Mest eden haber! 10 yıl sigorta 1800 prim günü dolanlar o kişiler erken emekli olacak! 4A 4B 4C sigortalılar dikkat!

Aksi taktirde maaş almaya hak kazanamazlar. Hem de bu şekilde malulen emekli olabilmek amacıyla vatandaşın sigortalılık zamanı başladıktan sonra bu problemlerinin baş göstermiş olması gereklidir.

Mest eden haber! 10 yıl sigorta 1800 prim günü dolanlar o kişiler erken emekli olacak! 4A 4B 4C sigortalılar dikkat!

Emekli olmak isteyen vatandaşların 10 yıl süresince çalışmış olması da istenmektedir. Ancak hali ağır olan vatandaşlar bu tarz bir çalışma zamanı istenmemektedir.

Mest eden haber! 10 yıl sigorta 1800 prim günü dolanlar o kişiler erken emekli olacak! 4A 4B 4C sigortalılar dikkat!

Ama prim günü koşulu her halükârda aranmaktadır. Hastanın haline göre bağlanan maluliyet aylığının zamanı de değişmektedir.

SON DAKİKA