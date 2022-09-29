Mert Öcal ve Suda Bucu’nun kız istemesi kahkahaya boğdu! Survivor’ın çifte kumruları ilk adımı attı! Tuzlu kahveyi...

Survivor All Star 2022'de farklı takımlarda yarışan ve aşk yaşadıkları ortaya çıkan Mert Öcal ile Sude Burcu'nun mutlu birliktelikleri devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan Öcal, partide sevgilisine evlililk teklif etmişti. Bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan ikili, evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandılar. Burcu, nişan töreninden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.