Merkür, Venüs, Mars, Jupiter YAŞ HESAPLAMA! 800,200,3 yaşında çıkabilirsiniz... Dünya'dan başka gezegende yaşasaydınız kaç yaşında olurdu?
Evrende keşfedilmeyi bekleyen o kadar çok gezegen var ki, kimi zaman kafamız karışabiliyor. Ancak, Merkür'den Neptün'e kadar uzanan Güneş Sistemi'mizdeki gezegenlerin dönme sürelerine dayanarak, diğer gezegenlerdeki yaşınızı tahmin etmek mümkün. İşte size, hangi gezegende kaç yaşında olabileceğinizi gösteren bir hesaplama tablosu!
18.05.2023 11:24 - Son Güncelleme: 18.05.2023 11:24
Dünya yaşımız 365 gün üzerinden yani dünyanın güneş etrafındaki 1 tur dönüşü baz alınarak hesaplanır. Peki, diğer gezegenlerdeki yaşınızın kaç olacağını düşündünüz mü. Gezegenden gezegene göre 1 yılı tamamlama süreniz değişiklik gösterebilir. Merkür, Venüs, Mars, Jupiter gezegenlerinde yaşınızın kaç olacağını merak ediyorsanız işte hesaplama tablosu...