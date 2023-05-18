Merkür, Venüs, Mars, Jupiter YAŞ HESAPLAMA! 800,200,3 yaşında çıkabilirsiniz... Dünya’dan başka gezegende yaşasaydınız kaç yaşında olurdu?

Dünya yaşımız 365 gün üzerinden yani dünyanın güneş etrafındaki 1 tur dönüşü baz alınarak hesaplanır. Peki, diğer gezegenlerdeki yaşınızın kaç olacağını düşündünüz mü. Gezegenden gezegene göre 1 yılı tamamlama süreniz değişiklik gösterebilir. Merkür, Venüs, Mars, Jupiter gezegenlerinde yaşınızın kaç olacağını merak ediyorsanız işte hesaplama tablosu...