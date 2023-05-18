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Haberler Trend Merkür, Venüs, Mars, Jupiter YAŞ HESAPLAMA! 800,200,3 yaşında çıkabilirsiniz... Dünya'dan başka gezegende yaşasaydınız kaç yaşında olurdu?

Merkür, Venüs, Mars, Jupiter YAŞ HESAPLAMA! 800,200,3 yaşında çıkabilirsiniz... Dünya'dan başka gezegende yaşasaydınız kaç yaşında olurdu?

Evrende keşfedilmeyi bekleyen o kadar çok gezegen var ki, kimi zaman kafamız karışabiliyor. Ancak, Merkür'den Neptün'e kadar uzanan Güneş Sistemi'mizdeki gezegenlerin dönme sürelerine dayanarak, diğer gezegenlerdeki yaşınızı tahmin etmek mümkün. İşte size, hangi gezegende kaç yaşında olabileceğinizi gösteren bir hesaplama tablosu!

takvim.com.tr
18.05.2023 11:24 - Son Güncelleme: 18.05.2023 11:24
Merkür, Venüs, Mars, Jupiter YAŞ HESAPLAMA! 800,200,3 yaşında çıkabilirsiniz... Dünya’dan başka gezegende yaşasaydınız kaç yaşında olurdu?

Dünya yaşımız 365 gün üzerinden yani dünyanın güneş etrafındaki 1 tur dönüşü baz alınarak hesaplanır. Peki, diğer gezegenlerdeki yaşınızın kaç olacağını düşündünüz mü. Gezegenden gezegene göre 1 yılı tamamlama süreniz değişiklik gösterebilir. Merkür, Venüs, Mars, Jupiter gezegenlerinde yaşınızın kaç olacağını merak ediyorsanız işte hesaplama tablosu...

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Merkür, Venüs, Mars, Jupiter YAŞ HESAPLAMA! 800,200,3 yaşında çıkabilirsiniz... Dünya’dan başka gezegende yaşasaydınız kaç yaşında olurdu?

ABD merkezli bilim ve sanat müzesi Exploratorium, gezegenlerdeki yaşınızı ortaya koyan eğlenceli bir içerik yayınladı.

Merkür, Venüs, Mars, Jupiter YAŞ HESAPLAMA! 800,200,3 yaşında çıkabilirsiniz... Dünya’dan başka gezegende yaşasaydınız kaç yaşında olurdu?

Bir yıldızın etrafında dolanan gök cismi olarak tanımlayabileceğimiz gezegenler, yıllardır çeşitli araştırmalara konu oluyor.

Merkür, Venüs, Mars, Jupiter YAŞ HESAPLAMA! 800,200,3 yaşında çıkabilirsiniz... Dünya’dan başka gezegende yaşasaydınız kaç yaşında olurdu?

Güneş sisteminin içerisinde bulunan 8 gezegende sıcaklıklar ve dönüş süreleri büyük fark gösteriyor.

Merkür, Venüs, Mars, Jupiter YAŞ HESAPLAMA! 800,200,3 yaşında çıkabilirsiniz... Dünya’dan başka gezegende yaşasaydınız kaç yaşında olurdu?

GEZEGENLERE GÖRE YAŞ HESABI

Gün yaşınız= (Yıl*365)+(Ay*30)+(Gün*1) formülüyle kolaylıkla bulabilirsiniz.

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