Memur enflasyon farkı ne kadar? Emekli 2022 Temmuz zammı kaç para oldu? İşte kalem kalem zam oranları ve alınacak maaş

Memur enflasyon farkı ne kadar? Emekli 2022 Temmuz zammı kaç para oldu? İşte kalem kalem rakamlar ile ilgili detaylar merak ediliyor. Milyonlarca memur ve emekli Temmuz ayında açıklanacak maaş zammını sabırsızlıkla bekliyor. TCMB'nin kritik enflasyon tahminini paylaşmasının ardından zam oranının yüzde 40'ın üzerine çıktığı görüldü.