Meğer zeka belirtisiymiş... Uzmanlar açıkladı! Kimse bilmiyordu! 'Bunu ben de yapıyorum' diyenlere müjde!
Yüksek zekaya sahip insanlar, diğerlerine göre farklı bakış açılarına sahip oluyor. İşte dahilerin ortak özellikleri...
03.01.2023 13:51 - Son Güncelleme: 03.01.2023 13:51
Bazı insanlar diğerlerine göre çok daha yüksek bir zekaya sahiptir. Zeka üzerine yapılan araştırmalar, IQ seviyesinin anne tarafından geldiğini gösteriyor. Çoğunuz anlamasa da etrafımızda birçok dahi yaşıyor. Size sıradan gelen bu özellikler meğerse kişinin zeka seviyesinin yüksek olduğunu gösteriyormuş. İşte dahi insanların ortak özellikleri...