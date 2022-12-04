Meğer nar yemenin en pratik yolu buymuş! Pazarcı abimizden ibretlik nar soyma şovu!

NAR NASIL SOYULUR?

Bol vitamini olan nar soymak için belli başlı yöntemler kullanılabilir. Özellikle içerisindeki çok sayıda nar tanesinin çıkarılması zor olabiliyor. Nar tanelerini ezmeden kolay bir şekilde narı soymak için belli başlı yöntemler kullanılmalıdır. Nar düz bir zemine konulduktan sonra tahta kaşık vurularak narın soyulması çok uygulanan ve rahat bir yöntemdir. Narın kabuklu kısmından vurularak nar tanelerinin de kolay bir şekilde düşürülmesi sağlanabilir.