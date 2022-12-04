Meğer nar yemenin en pratik yolu buymuş! Pazarcı abimizden ibretlik nar soyma şovu!
Nar kesmenin zahmetinden herkesi kurtaracak bir yöntem. Sosyal medyada pazarcı bir kişi tarafından paylaşılan nar kesme videosu oldukça ilgi çekti. nar soyma videosu büyük beğeni topladı.
Sosyal medyada narın nasıl kesilip soyulacağına ilişkin paylaşılan bir video büyük ilgi gördü. Pazarcılık yapan bir kişinin narın nasıl kolayca soyulacağını gösterdiği video sosyel medyada gündeme oturdu. Pazarcının komik bir anlatım diliyle anlattığı nar soyma biçimi ise birçok kişinin ilgisini çekti. İşte dünyanın en pratik nar soyma şekli...
NAR NASIL SOYULUR?
Bol vitamini olan nar soymak için belli başlı yöntemler kullanılabilir. Özellikle içerisindeki çok sayıda nar tanesinin çıkarılması zor olabiliyor. Nar tanelerini ezmeden kolay bir şekilde narı soymak için belli başlı yöntemler kullanılmalıdır. Nar düz bir zemine konulduktan sonra tahta kaşık vurularak narın soyulması çok uygulanan ve rahat bir yöntemdir. Narın kabuklu kısmından vurularak nar tanelerinin de kolay bir şekilde düşürülmesi sağlanabilir.
AYIKLANMIŞ NAR KAÇ GÜN SAKLANIR?
Narı buzdolabında 1 hafta, buzlukta ise bütün bir halde 1 yıla kadar muhafaza edebilirsiniz. Daha önce söylediğimiz gibi nar tanelerini ayıklayarak saklamak isterseniz, buzlukta 2-3 ay aydan fazla tutmamanız gerekir. Eğer narı buzdolabında veya kilerde saklayacaksanız, kalın kabuklu olanları tercih edebilirsiniz.