Meğer insanlar ve uzaylılar ilk kez... Anlattıkları inanılır gibi değil! 2983 yılından geldim diyen zaman yolcusu kehanetlerini bir bir sıraladı

2983'ten geldiğini ve zaman yolcusu olduğunu söyleyen kişi anlattıklarıyla herkesi şok etti. TikTok kullanıcısı peş peşe sıraladığı kehanetleriyle şaşkına çevirirken uzaylıların dünyaya ayak basacağı tarih hakkında bomba bir iddiada bulundu. İnsanlar dengesiz üç alternatif evren keşfedeceğini de söyleyen zaman yolcusunun videosu sosyal medya platformlarında yüz binlerce kez izlendi. Öte yandan en dikkat çeken detay ise uzaylıların geleceği tarihi iddia etmesi oldu. Ayrıca kısa bir süre önce başka bir kişi elinde Üçüncü Dünya Savaşı'nın nasıl olacağına dair görüntüler olduğunu iddia etmişti.

''2983 yılından geldim'' diyen zaman yolcusu kehanetlerini TikTok videosuyla bir bir sıraladı! Meğer insanlar ve uzaylılar ilk kez...