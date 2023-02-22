Meğer gerçek hiç de bildiğiniz gibi değilmiş... Arka Sokaklar'daki Mesut muamması tam 7 ay sonra çözüldü!
Arka Sokaklar'daki Mesut muamması tam 7 ay sonra çözüldü. Meğer gerçek hiç de bildiğiniz gibi değilmiş. 2006 yılından beri Arka Sokaklar dizisinde izleyicisiyle buluşan Arka Sokaklar dizisinde bomba gelişmeler yaşanmıştı. Dizinin ara vermesinin ardından gelen veda haberleri de izleyiciyi şok etmişti. Öte yandan 7 ay önce yaşanan başrol ayrılığının perde arkası ortaya çıktı. Mesut rolündeki Şevket Çoruh'un veda nedeni belli oldu.
22.02.2023 12:29 - Son Güncelleme: 22.02.2023 12:29
Ekranlara kısa bir süreliğine veda eden Arka Sokaklar dizisinin akıbetinin ne olacağı izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan birisi oldu. Dizinin her bölümünü büyük bir ilgiyle takip eden izleyiciler dizinin ne zaman başlayacağına odaklandı. Öte yandan sezon başı yaşanan başrol ayrılığı izleyici şok etmişti. Dizide Mesut rolüyle yer alan Şevket Çoruh Eylül ayında diziye veda ederek başka bir projeye geçiş yaptı. Ünlü oyuncunun diziye veda nedeni ise aylar sonra belli oldu.
"BİRLİKTE DEVAM ETTİRMEK ÇOK ZORDU"
Şevket Çoruh diziye vedasıyla ilgili "Birincisi çok yoruldum. İkincisi tiyatroyla beraber devam ettirmek de çok zordu." ifadelerini kullandı.