Meğer gerçek hiç de bildiğiniz gibi değilmiş... Arka Sokaklar'daki Mesut muamması tam 7 ay sonra çözüldü!

Ekranlara kısa bir süreliğine veda eden Arka Sokaklar dizisinin akıbetinin ne olacağı izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan birisi oldu. Dizinin her bölümünü büyük bir ilgiyle takip eden izleyiciler dizinin ne zaman başlayacağına odaklandı. Öte yandan sezon başı yaşanan başrol ayrılığı izleyici şok etmişti. Dizide Mesut rolüyle yer alan Şevket Çoruh Eylül ayında diziye veda ederek başka bir projeye geçiş yaptı. Ünlü oyuncunun diziye veda nedeni ise aylar sonra belli oldu.