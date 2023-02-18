Meclis onay-red süreci başlıyor! EYT'de 3600 kısmi emeklilikle 50-55 yaş kıstası! 5000 prim eşitliği, staj...

EYT'liler ne kadar maaş alacak?

Emekli aylıkları prim gün sayısı ve çalışma süresine göre değişiklik gösteriyor. Burada 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası çalışma sürelerine göre farklı seviyeler söz konusu e -Devlet'te "Ne kadar emekli aylığı alırım" şeklinde yapılan sorgulamalarda çıkan seviye bağlanacak aylığa yakın seviye olarak gösteriliyor.