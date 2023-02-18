Meclis onay-red süreci başlıyor! EYT'de 3600 kısmi emeklilikle 50-55 yaş kıstası! 5000 prim eşitliği, staj...
Yaşanan asrın felakeyiyle birlikte EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih erteledi. 08 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan vatandaşlar için geçerli olan yasada değişiklik olacak mı merak konusu. Peki, EYT ne zaman çıkacak? Başvurular hangi tarihte başlayacak? İşte son durum hakkında bilgiler.
Bilindiği üzere EYT ile ilgili yasal düzenlemenin son aşaması Meclis. 21 Şubat'ta EYT, vergi ve sigorta aflarının TBMM'de masaya yatırılması bekleniyor. Onay ve red için Meclis'te oylama yapılacak. Bu kapsamda emeklilik bekleyen vatandaşlar, EYT yasası hakkında bazı detayları merak edip araştırıyor. 50-55 yaş kısmi emeklilik, prim eşitliği, staj sigortası hakkında değişiklik olup olmayacağı da gündemde yer alıyor. Peki, EYT ne zaman Meclis'e gelecek? EYT başvuruları ne zaman başlıyor? Kısmi emeklilik şartları geçerli olacak mı? İşte detaylar...
EYT GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?
Meclis faaliyetlerine 1 hafta ara verileceğini açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, 21 Şubat'ta açılacağını duyurdu. Genel Kurul'daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.
EYT'liler ne kadar maaş alacak?
Emekli aylıkları prim gün sayısı ve çalışma süresine göre değişiklik gösteriyor. Burada 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası çalışma sürelerine göre farklı seviyeler söz konusu e -Devlet'te "Ne kadar emekli aylığı alırım" şeklinde yapılan sorgulamalarda çıkan seviye bağlanacak aylığa yakın seviye olarak gösteriliyor.