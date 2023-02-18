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Haberler Trend Meclis onay-red süreci başlıyor! EYT'de 3600 kısmi emeklilikle 50-55 yaş kıstası! 5000 prim eşitliği, staj...

Meclis onay-red süreci başlıyor! EYT'de 3600 kısmi emeklilikle 50-55 yaş kıstası! 5000 prim eşitliği, staj...

Yaşanan asrın felakeyiyle birlikte EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih erteledi. 08 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan vatandaşlar için geçerli olan yasada değişiklik olacak mı merak konusu. Peki, EYT ne zaman çıkacak? Başvurular hangi tarihte başlayacak? İşte son durum hakkında bilgiler.

takvim.com.tr
18.02.2023 11:55 - Son Güncelleme: 18.02.2023 11:55
Meclis onay-red süreci başlıyor! 1999 öncesi s. + 10-15-20-25 YILLA EYT kesesi açılacak! EYT’de 3600 kısmi emeklilikle 50-55 yaş kıstası! 5000 prim eşitliği, staj...

Bilindiği üzere EYT ile ilgili yasal düzenlemenin son aşaması Meclis. 21 Şubat'ta EYT, vergi ve sigorta aflarının TBMM'de masaya yatırılması bekleniyor. Onay ve red için Meclis'te oylama yapılacak. Bu kapsamda emeklilik bekleyen vatandaşlar, EYT yasası hakkında bazı detayları merak edip araştırıyor. 50-55 yaş kısmi emeklilik, prim eşitliği, staj sigortası hakkında değişiklik olup olmayacağı da gündemde yer alıyor. Peki, EYT ne zaman Meclis'e gelecek? EYT başvuruları ne zaman başlıyor? Kısmi emeklilik şartları geçerli olacak mı? İşte detaylar...

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Meclis onay-red süreci başlıyor! 1999 öncesi s. + 10-15-20-25 YILLA EYT kesesi açılacak! EYT’de 3600 kısmi emeklilikle 50-55 yaş kıstası! 5000 prim eşitliği, staj...

EYT son dakika haberleri hakkında aramalar hız kazandı. Son aşamada (EYT) Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Düzenlemenin Meclis'te görüşülmesinin ardından EYT'nin yasalaşması bekleniyordu. Kahramanmaraş depremi sonrası Meclis çalışmaları ertelendi.

Meclis onay-red süreci başlıyor! 1999 öncesi s. + 10-15-20-25 YILLA EYT kesesi açılacak! EYT’de 3600 kısmi emeklilikle 50-55 yaş kıstası! 5000 prim eşitliği, staj...

EYT'DE ÜÇÜNCÜ AŞAMA GERİDE KALDI

EYT düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı ve kabul edildi. Düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesinin ardından EYT'nin yasalaşma sürecindeki üçüncü aşama da geride kaldı.

Meclis onay-red süreci başlıyor! 1999 öncesi s. + 10-15-20-25 YILLA EYT kesesi açılacak! EYT’de 3600 kısmi emeklilikle 50-55 yaş kıstası! 5000 prim eşitliği, staj...

EYT GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?

Meclis faaliyetlerine 1 hafta ara verileceğini açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, 21 Şubat'ta açılacağını duyurdu. Genel Kurul'daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.

Meclis onay-red süreci başlıyor! 1999 öncesi s. + 10-15-20-25 YILLA EYT kesesi açılacak! EYT’de 3600 kısmi emeklilikle 50-55 yaş kıstası! 5000 prim eşitliği, staj...

EYT'liler ne kadar maaş alacak?

Emekli aylıkları prim gün sayısı ve çalışma süresine göre değişiklik gösteriyor. Burada 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası çalışma sürelerine göre farklı seviyeler söz konusu e -Devlet'te "Ne kadar emekli aylığı alırım" şeklinde yapılan sorgulamalarda çıkan seviye bağlanacak aylığa yakın seviye olarak gösteriliyor.

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