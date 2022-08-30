MEB müjdeyi verdi! KPSS şartsız 60 bin personel aranıyor! E-devlet’ten kolay başvuru!

MEB 60 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Adayların başvurularını yapabilmesi için en az lise mezunu olması, 18 yaşını tamamlamış olması, 40 yaşını geçmemiş olması, bedenen ve aklen bir sağlık problemim olması gerekiyor.

En az lise mezunu olmak

18 yaşını tamamlamış olması

40 yaşını geçmemiş olması

Bedene ve aklen bir sağlık probleminin olmaması

Ayrıca adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olması isteniyor. Güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler içinse silahlı görevde bulunmasını engel bir durumu olmaması gerekiyor.