MEB Mart ayı TYP temizlikçi İL İL İŞKUR kura sonuçları! Mart ayı İŞKUR TYP alımları başladı mı? TYP 2023 KURA SONUÇLARI NİHAİ İSİM LİSTESİ! Numara ile sorgula...

İŞKUR Mart TYP alımları dört gözle bekleniyor. 'İŞKUR TYP Mart 2023 yılı işçi alımları ne zaman başlayacak? TYP işçi kadro dağılımı ve başvuru koşulları neler olacak?' soruları arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Adayların ilanlar sona ermeden başvuru yapmaları gerekmektedir. Herhangi bir eğitim, deneyim ya da diğer özel şartların arandığı ilanlara temel şartları sağlayan herkes başvurabilmektedir. İşte tüm detaylar haberimizde!