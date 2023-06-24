MEB LGS taban puan yüzdeleri, başarı sıralamaları ve kontenjanları! LGS okul sıralamaları 2023 | İşte en iyi liseler...
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih yapacak öğrenciler, geleceklerini şekillendirecek olan LGS taban puanları ve okul sıralamaları hakkında araştırmalarını hızlandırmış durumdadır. LGS, öğrencilerin ortaokul eğitimini tamamlayarak liseye geçişini sağlayan önemli bir aşamadır ve tercihlerin doğru bir şekilde yapılması büyük önem taşır.
LGS sınav sonuçları açıklandı. Öğrencilerin en merak ettikleri arasında 2023 lise taban puanları ve sıralamaları yer alıyor. Öğrenciler ve velilerin en sık arattıkları arasında okul başarı sıralamaları yer alıyor. Puanının hangi liseye yettiğini merak edenler için konu hakkında detayları sizler için derledik. İşte en iyi liseler...
İŞTE EN BAŞARILI 200 LİSE
7 İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi 493,397 0,20
8 İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi 492,394 0,25
9 İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi 489,675 0,34
10 BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi 489,618 0,36
11 AYDIN / EFELER / Aydın Fen Lisesi 488,444 0,44
12 ADANA / SEYHAN / Adana Fen Lisesi 487,967 0,46
13 İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi 487,967 0,46
14 KAYSERİ / KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi 487,967 0,46
15 DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Erbakır Fen Lisesi 486,892 0,56
16 İZMİR / BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi 486,793 0,57
17 MERSİN / YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi 486,793 0,57
18 KONYA / MERAM / Konya- Meram Fen Lisesi 485,379 0,63
19 BURSA / NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi 484,722 0,68
20 İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi 484,377 0,70
21 ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi 484,205 0,72
22 ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi 484,187 0,72
23 ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi 483,710 0,75
24 MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi 483,369 0,78
25 İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi 482,664 0,84
26 SAMSUN / ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi 481,897 0,91
27 KOCAELİ / İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi 481,784 0,92
28 MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Fen Lisesi 481,363 0,95
29 TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen Lisesi 481,363 0,95
30 İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi 480,838 1,00
31 KAYSERİ / KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi 480,484 1,01
32 ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi 480,426 1,02
33 İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi 480,370 1,04