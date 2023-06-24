MEB LGS taban puan yüzdeleri, başarı sıralamaları ve kontenjanları! LGS okul sıralamaları 2023 | İşte en iyi liseler...

LGS sınav sonuçları açıklandı. Öğrencilerin en merak ettikleri arasında 2023 lise taban puanları ve sıralamaları yer alıyor. Öğrenciler ve velilerin en sık arattıkları arasında okul başarı sıralamaları yer alıyor. Puanının hangi liseye yettiğini merak edenler için konu hakkında detayları sizler için derledik. İşte en iyi liseler...