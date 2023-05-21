Matrix ile birebir aynı olacak dedi ve ekledi: İnsanlık için yolun sonu o tarih... 2050 yılına gittim geldim diyen Phil Orrin kehanetlerini peş peşe sıraladı!
Phil Orrin adlı kişi, sosyal medyada kendini bir zaman yolcusu olarak tanıtarak dikkat çekti. Orrin, Matrix adlı film serisinin gerçek hayata yakınlığından bahsederek büyük bir hasılat elde eden filmler arasında yer aldığını belirtti. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan Dr. Phil programına katılan Orrin'in kehanetleri hızla gündeme oturdu.
21.05.2023 18:54 - Son Güncelleme: 21.05.2023 18:55
Son dönemde sosyal medyada zaman yolculuğuyla ilgili paylaşımların sayısı bir hayli arttı. Bu paylaşımlar arasında 2050 yılından geldiğini iddia eden ve insanları uyarmak istediğini belirten Phil Orrin adlı bir kişinin anlattıkları dikkat çekti. Orrin gerçekleşeceğini iddia ettiği olaylarla kısa sürede dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Ayrıca Orrin'in Matrix film serisinden daha gerçekçi olduğunu ifade etmesi herkesi şaşırttı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan Dr. Phil programına katılan Orin, Matrix film serisinin gerçek hayata yakınlığından söz ederek izleyicileri şaşırttı.