Matrix ile birebir aynı olacak dedi ve ekledi: İnsanlık için yolun sonu o tarih... 2050 yılına gittim geldim diyen Phil Orrin kehanetlerini peş peşe sıraladı!

Son dönemde sosyal medyada zaman yolculuğuyla ilgili paylaşımların sayısı bir hayli arttı. Bu paylaşımlar arasında 2050 yılından geldiğini iddia eden ve insanları uyarmak istediğini belirten Phil Orrin adlı bir kişinin anlattıkları dikkat çekti. Orrin gerçekleşeceğini iddia ettiği olaylarla kısa sürede dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Ayrıca Orrin'in Matrix film serisinden daha gerçekçi olduğunu ifade etmesi herkesi şaşırttı.