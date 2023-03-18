Mart bir geldi pir geldi! 3 günlük tabloya dikkat! İl il saat saat uyarı verildi! Tam bahar başlıyor derken... Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu hafta sonuna ilişkin vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu. Yapılan son açıklamalara göre, hafta sonu ülkemizin tüm bölgelerinde yağış görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bazı iller için sağanak yağış uyarısı geldi. Sarı ve turuncu kod verildi, il il çok kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.