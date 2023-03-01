Mart 2023 en az lise mezunu 14500 TL maaşla yüzlerce belediye memuru alımı başvuru şartları! Zabıta, İtfaiye eri, mühendis...
Çok sayıda belediye, kadrolarında personel alımı yapmak üzere en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alacağını duyurdu. Farklı illerdeki belediyelere farklı kadrolarda personel alımı hedeflenmektedir. Belediyeler, belediye iştirakleri, kamu kurumları ve kurum dışı kamu işçi alımları hedefleriyle merak uyandırmaktadır. İtfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis kadrolarında yer alan yüzlerce belediye memuru alımı başvuru şartları ve 14.500 TL maaşla ilgili detaylar sayfamızda yer almaktadır.
01.03.2023 12:40 - Son Güncelleme: 01.03.2023 12:44
Belediyeler, en az lise mezunu adaylar arasından belediye memuru alımı yapacaklar. Müracaat detayları ve verileri yüzlerce belediye memuru alımı sayfamızda yer almaktadır. İnternet üzerinden yapılan müracaatların ardından, kurumlar üzerinden veya internet yoluyla pek çok kişi, kurum dışı kamu işçi alımı için başvuru yapmaya devam etmektedir. Kurum dışı müracaat prosedürüyle ilgili bazı bilgilere aşağıda yer verilmiştir.