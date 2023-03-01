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Haberler Trend Mart 2023 en az lise mezunu 14500 TL maaşla yüzlerce belediye memuru alımı başvuru şartları! Zabıta, İtfaiye eri, mühendis...

Mart 2023 en az lise mezunu 14500 TL maaşla yüzlerce belediye memuru alımı başvuru şartları! Zabıta, İtfaiye eri, mühendis...

Çok sayıda belediye, kadrolarında personel alımı yapmak üzere en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alacağını duyurdu. Farklı illerdeki belediyelere farklı kadrolarda personel alımı hedeflenmektedir. Belediyeler, belediye iştirakleri, kamu kurumları ve kurum dışı kamu işçi alımları hedefleriyle merak uyandırmaktadır. İtfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis kadrolarında yer alan yüzlerce belediye memuru alımı başvuru şartları ve 14.500 TL maaşla ilgili detaylar sayfamızda yer almaktadır.

takvim.com.tr
01.03.2023 12:40 - Son Güncelleme: 01.03.2023 12:44
Mart 2023 en az lise mezunu 14500 TL maaşla yüzlerce belediye memuru alımı başvuru şartları! Zabıta, İtfaiye eri, mühendis...

Belediyeler, en az lise mezunu adaylar arasından belediye memuru alımı yapacaklar. Müracaat detayları ve verileri yüzlerce belediye memuru alımı sayfamızda yer almaktadır. İnternet üzerinden yapılan müracaatların ardından, kurumlar üzerinden veya internet yoluyla pek çok kişi, kurum dışı kamu işçi alımı için başvuru yapmaya devam etmektedir. Kurum dışı müracaat prosedürüyle ilgili bazı bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

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Mart 2023 en az lise mezunu 14500 TL maaşla yüzlerce belediye memuru alımı başvuru şartları! Zabıta, İtfaiye eri, mühendis...

Kamu Memur Alım İlanları

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Mart 2023 en az lise mezunu 14500 TL maaşla yüzlerce belediye memuru alımı başvuru şartları! Zabıta, İtfaiye eri, mühendis...

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Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu TENMAK Denetçi Yardımcısı Alım İlanı 15.03.2023

Mart 2023 en az lise mezunu 14500 TL maaşla yüzlerce belediye memuru alımı başvuru şartları! Zabıta, İtfaiye eri, mühendis...

Bursa Osmangazi Belediyesi Memur Alım İlanı 17.03.2023

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 15.03.2023

Mart 2023 en az lise mezunu 14500 TL maaşla yüzlerce belediye memuru alımı başvuru şartları! Zabıta, İtfaiye eri, mühendis...

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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 19.03.2023

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