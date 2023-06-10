Mars’ta taş üstünde taş bırakmayan depremin ayrıntıları ortaya çıktı! 4.7 şiddetindeki deprem 10 saat sürdü!

Son yapılan araştırmalar Mars'ı sallayan devasa bir depremin kaydedildiğini ve bu depremin önceki rekordan en az beş kat daha büyük olduğunu ortaya koydu. Bilim insanlarını şaşırtan bu keşif kızıl gezegenin jeolojik yapısı hakkında yeni bilgiler sunuyor.