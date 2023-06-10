Mars'ta taş üstünde taş bırakmayan depremin ayrıntıları ortaya çıktı! 4.7 şiddetindeki deprem 10 saat sürdü!
İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nden sismolog John Clinton liderliğindeki bir ekip, Mars'ta kaydedilen olağanüstü bir depremi detaylı bir şekilde incelemek için çalışmalar yaptı. Analizler sonucunda, Mars'ta gerçekleşen bu depremin büyüklüğünün rekor seviyede olduğu belirlendi. Bu değer, Dünya standartlarına göre büyük bir deprem olarak kabul edilmeyebilir, ancak Mars için oldukça etkileyici bir olay olduğu ortaya çıktı. Mars'ta kaydedilen bu büyük deprem, bilim insanları için önemli bir keşif olarak değerlendirilmektedir. Analizler, depremin büyüklüğünün 4.7 olduğunu ortaya koydu. Bu değer, Richter ölçeğine göre Mars için oldukça yüksek bir büyüklük olarak kabul edilmektedir.
10.06.2023 09:56 - Son Güncelleme: 10.06.2023 09:56
Özellikle NASA'nın InSight sondasının 2019 yılında iç yapıyı incelemek amacıyla Mars'a iniş yapmasından bu yana elde edilen veriler gezegenin sismik olarak hareketsiz olduğu düşüncesini ortadan kaldırdı.