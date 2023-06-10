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Haberler Trend Mars'ta taş üstünde taş bırakmayan depremin ayrıntıları ortaya çıktı! 4.7 şiddetindeki deprem 10 saat sürdü!

Mars'ta taş üstünde taş bırakmayan depremin ayrıntıları ortaya çıktı! 4.7 şiddetindeki deprem 10 saat sürdü!

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nden sismolog John Clinton liderliğindeki bir ekip, Mars'ta kaydedilen olağanüstü bir depremi detaylı bir şekilde incelemek için çalışmalar yaptı. Analizler sonucunda, Mars'ta gerçekleşen bu depremin büyüklüğünün rekor seviyede olduğu belirlendi. Bu değer, Dünya standartlarına göre büyük bir deprem olarak kabul edilmeyebilir, ancak Mars için oldukça etkileyici bir olay olduğu ortaya çıktı. Mars'ta kaydedilen bu büyük deprem, bilim insanları için önemli bir keşif olarak değerlendirilmektedir. Analizler, depremin büyüklüğünün 4.7 olduğunu ortaya koydu. Bu değer, Richter ölçeğine göre Mars için oldukça yüksek bir büyüklük olarak kabul edilmektedir.

10.06.2023 09:56 - Son Güncelleme: 10.06.2023 09:56
Mars’ta taş üstünde taş bırakmayan depremin ayrıntıları ortaya çıktı! 4.7 şiddetindeki deprem 10 saat sürdü!

Son yapılan araştırmalar Mars'ı sallayan devasa bir depremin kaydedildiğini ve bu depremin önceki rekordan en az beş kat daha büyük olduğunu ortaya koydu. Bilim insanlarını şaşırtan bu keşif kızıl gezegenin jeolojik yapısı hakkında yeni bilgiler sunuyor.

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Mars’ta taş üstünde taş bırakmayan depremin ayrıntıları ortaya çıktı! 4.7 şiddetindeki deprem 10 saat sürdü!

Bilim insanları depremin Mars'ın jeolojik aktivitesi hakkında önemli ipuçları sağladığına dikkat çekiyor.

Mars’ta taş üstünde taş bırakmayan depremin ayrıntıları ortaya çıktı! 4.7 şiddetindeki deprem 10 saat sürdü!

Clinton "Bu tek deprem, bugüne kadar kaydedilen diğer tüm depremlerin birleşik enerjisine eşdeğer" dedi.

Mars’ta taş üstünde taş bırakmayan depremin ayrıntıları ortaya çıktı! 4.7 şiddetindeki deprem 10 saat sürdü!

Bu durum Mars'ın daha önce düşünülenden daha dinamik ve hareketli bir gezegen olduğunu gösteriyor.

Mars’ta taş üstünde taş bırakmayan depremin ayrıntıları ortaya çıktı! 4.7 şiddetindeki deprem 10 saat sürdü!

Özellikle NASA'nın InSight sondasının 2019 yılında iç yapıyı incelemek amacıyla Mars'a iniş yapmasından bu yana elde edilen veriler gezegenin sismik olarak hareketsiz olduğu düşüncesini ortadan kaldırdı.

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