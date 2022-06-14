MAKİM Makina halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MAKİM borsada ne zaman işlem görecek? MAKİM hisse yorumları!

Detaylı ve karmaşık geometrili, konvansiyonel döküm yöntemleriyle üretilmesi zor, hatta imkansız olan parçaların üretimini hassas döküm tekniği ile gerçekleştiren Makim Makina, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay aldı. Makim Makina'nın ortağı olan KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 18 milyon TL nominal değerli payı, pay başına 8.80 TL'den halka arz edilecek.