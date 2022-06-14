MAKİM Makina halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MAKİM borsada ne zaman işlem görecek? MAKİM hisse yorumları!
MAKİM ne zaman işlem görecek? Makim Makina'nın 9 Haziran'da başlayan halka arzı 10 Haziran'da sona erdi. Halka arz talebinde bulunan yatırımcılar şimdi de başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Halka arzda, 8,80 TL fiyattan sabit fiyat yöntemiyle talep topladı. Peki, MAKİM borsada ne zaman işlem görecek? MAKİM Makina halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MAKİM hisse yorumları!
MAKİM ne zaman işlem görecek? Makim Makina'nın 9 Haziran'da başlayan halka arzı 10 Haziran'da sona erdi. Halka arz talebinde bulunan yatırımcılar şimdi de başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Halka arzda, 8,80 TL fiyattan sabit fiyat yöntemiyle talep topladı. Peki, MAKİM borsada ne zaman işlem görecek? MAKİM Makina halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak! MAKİM hisse yorumları!
Detaylı ve karmaşık geometrili, konvansiyonel döküm yöntemleriyle üretilmesi zor, hatta imkansız olan parçaların üretimini hassas döküm tekniği ile gerçekleştiren Makim Makina, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay aldı. Makim Makina'nın ortağı olan KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 18 milyon TL nominal değerli payı, pay başına 8.80 TL'den halka arz edilecek.
Halk Yatırım'ın liderliğinde yürütülen halka arz sürecinde KOBİ Girişim'in payları için 9-10 Haziran tarihlerinde talep toplanacak. Halka arz sonrası Makim Makina'nın halka açıklık oranı yüzde 32,14 olması hedefleniyor. Yatırımcılara iyi bir haber de konsorsiyum lideri Halk Yatırım'dan geldi. Halk Yatırım tarafından şirketin Borsa'da işlem görmeye başlamasıyla, 30 gün süreyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler gerçekleştirilecek.
MAKİM MAKİNA EŞİT Mİ ORANSAL MI?
Makim makina dağıtım yöntemi eşit olarak belirlendi.
MAKİM NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Henüz borsada işlem göreceği tarih belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...