Mahmut Özer duyurdu 861 TL ödeme! Devletten burs desteği! Öğrencilere karşılıksız dağıtılacak! Okul öncesi, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çocukların eğitim süreçlerinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini, öğrencilerin eğitime erişimlerini sağlamak için her türlü imkânı sunacaklarını vurgulayarak, "Elimizden geldiğince deprem yaralarını sarmak için çalışmaya devam edeceğiz. Depremde hayatını kaybeden canlarımızın emanetlerini, yavrularımızı geleceğimizin teminatı olarak en iyi şekilde yetiştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.