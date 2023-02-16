Mahmut Özer 'Başlatmayacağız' diyerek o illeri uyardı! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 sınıflarda okullar... MEB'den flaş karar, onay verildi!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Yeni kararlar alındı. 81 ilde eğitim gören tüm öğrenciler, velileri ve öğrenmenlerin dikkatine! LGS ve LGS'de sadece 8. sınıfın birinci döneminin konuları dahil olacak. Yani 8. sınıfın ikinci dönemi dahil olmayacak. Yine YKS'de 12. sınıfın ikinci dönem konuları sınava dahil olmayacak. Peki okullar hangi illerde ne zaman açılacak? 2. dönem devamsızlık nasıl olacak? 1 Mart ve 20 Şubat detayı...
MEB'den flaş karar, onay verildi! Mahmut Özer 'Başlamayacağız' diyerek o illeri uyardı! Özer açıklamasında, ''Depremden etkilenen illerimizde okulların 24 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var. Şubat ayının sonuna kadar tüm okullardaki hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz. '' ifadelerini kullandı. Peki hangi illerde okullar ne zaman açılacak? 2. dönem devamsızlık şartı var mı? Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 sınıf öğrencileri...
Daha sonra 71 ilde 20 Şubat'ta okulların açılacağı duyuruldu. Deprem bölgesindeki 10 ilde ise 1 Mart'ta kadar okulların kapalı tutulacağı açıklandı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ''Taşımalı Eğitim'' açıklaması
Kafa karışıklığını önlemek için Mahmut Özer yeni bir açıklama yaptı. Türkiye'nin normalleşebilmesi için eğitimin normalleştirilmesi gerektiğini söyleyen Bakan Özer şöyle konuştu: "Ana itici güç eğitim. 71 ildeki eğitimi 20 Şubat'ta başlatacağımızı açıklamıştık.
''TÜM OKULLARIN HASAR TESPİT RAPORUNU ALMADAN EĞİTİM ÖĞRETİMİ BAŞLATMAYACAĞIZ''
24 OKUL YIKILDI 83'Ü HASARLI
''Depremden etkilenen illerimizde okulların 24 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var. Şubat ayının sonuna kadar tüm okullardaki hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz. Deprem bölgesinde 1 Mart'ta eğitim başlayacak demedik. 1 Mart'a kadar bu 10 ilde eğitim öğretime ara veriyoruz. Duruma bakılacak. 1 Mart tarihini öteleyebiliriz de. Sadece hasarlı binaların değil, tüm okulların hasar tespit raporunu almadan eğitim öğretimi başlatmayacağız. Bu hafta içinde tüm okulların hasar tespitini yapacağız. Çocuklarımızı ne olursa olsun değil, en güvenli şekilde eğitime başlatacağız."