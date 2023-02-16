Mahmut Özer 'Başlatmayacağız' diyerek o illeri uyardı! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 sınıflarda okullar... MEB'den flaş karar, onay verildi!

''TÜM OKULLARIN HASAR TESPİT RAPORUNU ALMADAN EĞİTİM ÖĞRETİMİ BAŞLATMAYACAĞIZ''

24 OKUL YIKILDI 83'Ü HASARLI

''Depremden etkilenen illerimizde okulların 24 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var. Şubat ayının sonuna kadar tüm okullardaki hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz. Deprem bölgesinde 1 Mart'ta eğitim başlayacak demedik. 1 Mart'a kadar bu 10 ilde eğitim öğretime ara veriyoruz. Duruma bakılacak. 1 Mart tarihini öteleyebiliriz de. Sadece hasarlı binaların değil, tüm okulların hasar tespit raporunu almadan eğitim öğretimi başlatmayacağız. Bu hafta içinde tüm okulların hasar tespitini yapacağız. Çocuklarımızı ne olursa olsun değil, en güvenli şekilde eğitime başlatacağız."