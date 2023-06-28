LOKUM GİBİ KAVURMA TARİFİ 🍖 Düdüklüde gerçek kavurma nasıl yapılır? Yumuşacık, koyun, kuzu, dana kavurma püf noktası...
Düdüklüde gerçek kavurma tarifi en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Kurban etinin lezzetini en iyi şekilde almak isteyenler için gerçek kurban eti kavurma tarifinin püf noktalarını derledik. Bu akşam yemeğinde kurban etinin tadına doyum olmayacak. Bu yöntemle en yumuşak, lezzetli, lokum gibi bir kurban eti keyfi yaşayacaksınız. Peki, sac kavurma, düdüklüde kavurma püf noktaları neler? Gerçek kavurma nasıl yapılır? İşte detaylar...
28.06.2023 17:47 - Son Güncelleme: 28.06.2023 17:47