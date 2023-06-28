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Haberler Trend LOKUM GİBİ KAVURMA TARİFİ 🍖 Düdüklüde gerçek kavurma nasıl yapılır? Yumuşacık, koyun, kuzu, dana kavurma püf noktası...

LOKUM GİBİ KAVURMA TARİFİ 🍖 Düdüklüde gerçek kavurma nasıl yapılır? Yumuşacık, koyun, kuzu, dana kavurma püf noktası...

Düdüklüde gerçek kavurma tarifi en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Kurban etinin lezzetini en iyi şekilde almak isteyenler için gerçek kurban eti kavurma tarifinin püf noktalarını derledik. Bu akşam yemeğinde kurban etinin tadına doyum olmayacak. Bu yöntemle en yumuşak, lezzetli, lokum gibi bir kurban eti keyfi yaşayacaksınız. Peki, sac kavurma, düdüklüde kavurma püf noktaları neler? Gerçek kavurma nasıl yapılır? İşte detaylar...

takvim.com.tr
28.06.2023 17:47 - Son Güncelleme: 28.06.2023 17:47
LOKUM GİBİ KAVURMA TARİFİ 🍖 Düdüklüde gerçek kavurma nasıl yapılır? Yumuşacık, koyun, kuzu, dana kavurma püf noktası...

Düdüklü tencerede, mangalda, sac kavurma olarak kurban eti tüketmek isteyenler bu püf noktalara mutlaka dikkat edin. En lezzetli haliyle lokum gibi et tarifini sizler için derledik...

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LOKUM GİBİ KAVURMA TARİFİ 🍖 Düdüklüde gerçek kavurma nasıl yapılır? Yumuşacık, koyun, kuzu, dana kavurma püf noktası...

DÜDÜKLÜDE ET KAVURMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

750 gram dana eti
1 adet soğan
2 yemek kaşığı margarin ya da tereyağı (tercih size kalmış)
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Karabiber, tuz, kekik
1 su bardağı su

LOKUM GİBİ KAVURMA TARİFİ 🍖 Düdüklüde gerçek kavurma nasıl yapılır? Yumuşacık, koyun, kuzu, dana kavurma püf noktası...

DÜDÜKLÜDE ET KAVURMA TARİFİ

Ocağın altını açın. düdüklü tenceremizi ısıtıyoruz etleri içine atın. Yüksek ateşte mühürler gibi karıştırın. Ardından tek soğanı ister ortadan kesin ister tüm koyun. 4'e bölüp içine atın.

LOKUM GİBİ KAVURMA TARİFİ 🍖 Düdüklüde gerçek kavurma nasıl yapılır? Yumuşacık, koyun, kuzu, dana kavurma püf noktası...

Yağları ve baharatları atıp biraz daha karıştırın.

Üstüne 1 su bardağı suyu döküp tenceremizi kapatın.

40 dk. orta ateşte etiniz hazır.

LOKUM GİBİ KAVURMA TARİFİ 🍖 Düdüklüde gerçek kavurma nasıl yapılır? Yumuşacık, koyun, kuzu, dana kavurma püf noktası...

DÜDÜKLÜDE ET KAVURMA PÜF NOKTALARI

Düdüklüde et kavurma yaparken içerisine defne yaprağı ekleyerek hem güzel kokmasını hem de daha leziz olmasını sağlayabilirsiniz.

Etleri yüksek ateşte kavurmamalısınız. Aksi halde etiniz sulanacaktır. Etlerin rengi döndükten sonra altını kısabilirsiniz.

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