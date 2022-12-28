Liste yayımlandı! Bu tarihte doğanlar o burçlar 2023 yılını cennet gibi yaşayacak! Yeni yılın en kadersizi ise...

Doğum gününe göre yılın en şanslıları belli oldu. 2023 senesinde aşk, para, sağlık, kariyer açısından zirvede yer alacakların yayımlanmasıyla birçok kişi kendi doğum günü için arayışa başladı. Buna göre kimileri yeni yılda çok şanslı gözükürken kimileri de en kadersiz yılına adım atacak. İşte doğum tarihinize göre yeni yıldaki şanslılık seviyeniz...