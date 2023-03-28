Liderlerin bu fotoğraflarını ilk kez göreceksiniz! II. Abdülhamid, Enver Paşa, Mustafa Kemal Atatürk... Hafızanızdaki tüm fotoğrafları silin!

Tarihe damgasını vurmuş padişahların, devlet başkanlarının ve devlet adamlarının gençlik fotoğrafları merak konusu oluyor. Bugün paylaşacağımız fotoğraflar sizi bir hayli şaşırtacak. Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılına kadar gideceğimiz bu fotoğraflar resmen buram buram tarih kokuyor. Sultan Abdülaziz ve sonrasında tahta geçen padişahların fotoğraflarına o dönem fotoğrafçılık başladığından kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Yaşadığı dönemde de sonrasında da adından söz ettiren bu liderlerin fotoğraflarını görünce büyük şaşkınlık yaşayacaksınız.