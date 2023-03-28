Liderlerin bu fotoğraflarını ilk kez göreceksiniz! II. Abdülhamid, Enver Paşa, Mustafa Kemal Atatürk... Hafızanızdaki tüm fotoğrafları silin!
Tarihte adından söz ettirmiş liderlerin gençlik fotoğrafları her dönem insanların merak ettiği konulardan birisi oluyor. Fotoğrafçılık Osmanlı Devleti'nin dağılma dönemine doğru geliştiği için özellikle Abdülaziz ve sonrasında tahta çıkan padişahların portrelerine ulaşabiliyoruz. Ancak Sultan Abdülaziz'den önceki padişahların portrelerini saraya gelmiş ressamların çizimlerinden görebiliyoruz. Şimdi sizlerle tarihe damgasını vurmuş liderlerin gençlik fotoğraflarını tek tek paylaşıyoruz. Hafızanızdaki tüm fotoğrafları silin. Liderlerin bu fotoğraflarını ilk kez göreceksiniz.
28.03.2023 08:56 - Son Güncelleme: 28.03.2023 08:56
Tarihe damgasını vurmuş padişahların, devlet başkanlarının ve devlet adamlarının gençlik fotoğrafları merak konusu oluyor. Bugün paylaşacağımız fotoğraflar sizi bir hayli şaşırtacak. Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılına kadar gideceğimiz bu fotoğraflar resmen buram buram tarih kokuyor. Sultan Abdülaziz ve sonrasında tahta geçen padişahların fotoğraflarına o dönem fotoğrafçılık başladığından kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Yaşadığı dönemde de sonrasında da adından söz ettiren bu liderlerin fotoğraflarını görünce büyük şaşkınlık yaşayacaksınız.