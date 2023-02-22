VE NETLEŞTİ! Diziler ne zaman başlayacak 2023? Kuruluş Osman, Teşkilat, Yalı Çapkını, Camdaki Kız, Kızılcık Şerbeti, Ego, Gönül Dağı...
Kuruluş Osman, Teşkilat, Yalı Çapkını, Camdaki Kız, Kızılcık Şerbeti, Ego, Gönül Dağı ve daha bir çok dizi deprem felaketi nedeniyle son haftalarda yayınlanmıyor. Kahramanmaraş merkezli depremle birlikte dizilere de 6 Şubat'ta ara verilmişti. 2 haftayı geride bırakırken dizilerin de yeni bölümleri merakla araştırılmaya başlandı. Peki diziler bu hafta yayınlanacak mı? İşte son gelişmeler.
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler nedeniyle dizilerin yayın tarihleri ertelenmişti. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, 20 Şubat'ta da Hatay'da 2 büyük deprem yaşandı. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Dizilerin bu hafta yayınlanması beklenirken, ikinci deprem dolayısıyla yeni bir karar alındı ve diziler tekrar ertelendi. Peki Diziler ne zaman başlayacak 2023? Kuruluş Osman, Teşkilat, Yalı Çapkını, Camdaki Kız, Kızılcık Şerbeti, Ego, Gönül Dağı bu hafta var mı yok mu? İşte detaylar...
YALI ÇAPKINI BU HAFTA VAR MI YOK MU?
Kahramanmaraş depremi nedeniyle Yalı Çapkını dizisi 2 hafta ekrana gelmedi. Bu hafta dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanması bekleniyordu ancak 20 Şubat'ta ikinci büyük deprem meydana geldi.
20 Şubat'ta Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu. Saat 20.04'te yaşanan deprem sonrasında saat 20.07'de Hatay, Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.