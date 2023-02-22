VE NETLEŞTİ! Diziler ne zaman başlayacak 2023? Kuruluş Osman, Teşkilat, Yalı Çapkını, Camdaki Kız, Kızılcık Şerbeti, Ego, Gönül Dağı...

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler nedeniyle dizilerin yayın tarihleri ertelenmişti. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, 20 Şubat'ta da Hatay'da 2 büyük deprem yaşandı. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Dizilerin bu hafta yayınlanması beklenirken, ikinci deprem dolayısıyla yeni bir karar alındı ve diziler tekrar ertelendi. Peki Diziler ne zaman başlayacak 2023? Kuruluş Osman, Teşkilat, Yalı Çapkını, Camdaki Kız, Kızılcık Şerbeti, Ego, Gönül Dağı bu hafta var mı yok mu? İşte detaylar...