Kurtlar Vadisi özleyenlere önce müjde üstüne müjde verildi. Sonra tersi oldu. Nisan ayı geldi ama yeni sezonun çekimleri hala başlamadı. Kurtlar Vadisi'nin final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala dijital platformlarda etkisi devam ediyor. Türk televizyon tarihinin en popüler dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi'nin yeni sezonu için hazırlıkların başlaması bekleniyor. Kasım ayında başrol oyuncusu Necati Şaşmaz heyecanlandıran açıklama yapmıştı.