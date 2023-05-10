Kumsaldaki plastik topu bulan net üstün zekalı. Saniyesinde fark edenin IQ'su çok yüksek çıkıyor. Araştırmalar, insan beyninin nesneleri veya görüntüleri farklı açılardan algılayabildiğini gösteriyor. Optik illüzyonlar olayları nasıl algıladığınıza ve zeka seviyenize ışık tuttukları için psikanaliz testlerinin bir parçası haline geldi. Şimdi sizlere insan algısını sınayan plaj resmiyle ilgili zekice bir örnek sunuyoruz.