Kumsaldaki plastik topu bulan net üstün zekalı: Saniyesinde fark edenin IQ'su çok yüksek çıkıyor!
Bu optik illüzyon insanların keyifli zaman geçirdiği bir kumsalın resmini içeriyor. İnsanların farklı algılarını test eden gizli bir topu bulma zorluğuyla ilgili ilginç bu testi sizlere sunuyoruz. Sizlere bu kez plaj resminin içindeki gizli topu bulmanız gereken optik illüzyonun zekice bir örneğini bulduk. Peki, sahildeki gizli topu görebiliyor musunuz? İşte topun gizlendiği yer!
Kumsaldaki plastik topu bulan net üstün zekalı. Saniyesinde fark edenin IQ'su çok yüksek çıkıyor. Araştırmalar, insan beyninin nesneleri veya görüntüleri farklı açılardan algılayabildiğini gösteriyor. Optik illüzyonlar olayları nasıl algıladığınıza ve zeka seviyenize ışık tuttukları için psikanaliz testlerinin bir parçası haline geldi. Şimdi sizlere insan algısını sınayan plaj resmiyle ilgili zekice bir örnek sunuyoruz.
PLAJDAKİ TOPU KAÇ KİŞİ GÖRDÜ?
Bu optik illüzyon resmine yakından bakın ve kumsalın içinde saklanan gizli topu bulma deneyimini yaşayın.
Bu deneyimde size sadece 7 saniye süre tanıyoruz. Eğer gizli topu 7 saniye içinde bulabilirseniz, bu olağanüstü zekanızın bir göstergesi olabilir.
TOPUN YERİNİ SÖYLÜYORUZ
Resme odaklandığınızda, topun renginin şemsiyeye oldukça benzediğini fark edebilirsiniz. Bu nedenle gizli topu bulmak oldukça zorlu görünebilir.
Ancak resmin sol tarafına dikkatlice bakarsanız, topun büyük şemsiyenin altına saklandığını göreceksiniz.