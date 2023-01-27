Kulağınızda bu varsa aman dikkat! Sinsice ilerleyip bir anda ortaya çıkıyor...Kalp krizinin en erken belirtisi!
Kalp krizinin en erken belirtileri merak ediliyor. Uzmanlar tarafından yapılan uyarılara göre bu şikayeti olanların hemen alanında uzman bir doktora danışması gerekiyor. Kalp krizi dünyada en çok ölüme neden olan hastalıklar arasında bulunuyor. Bu nedenle kalp krizi belirtilerini önceden tanımlayarak vücudunuzu dinlemeniz gerektiği tavsiye ediliyor. İşte kalp krizinin en erken belirtisi...
27.01.2023 12:19 - Son Güncelleme: 27.01.2023 12:24
Kalp krizinin en erken belirtisi sizi şoke edecek. Uzmanların yaptığı araştırmalara göre kulaklarda görülen değişimler kalp hastalıklarını tetikleyebiliyor. İşte kalp krizinin ilk belirtisi...
KALP KRİZİNİN EN ERKEN BELİRTİSİ
Kalp hastalıkları çoğu zaman sinsice ilerliyor. Bu yüzden de kalp krizinin daha erken tespit edilmesinin yolları araştırılıyor.
Kalp krizinin en erken belirtisi olan kulakta ortaya çıkan bazı değişimler bu konuda uyarıcı nitelik taşıyor.