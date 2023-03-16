Kulağınıza soğan koyun ve bekleyin! Yarım saatte mucizeye tanık olacaksınız! İnanılmaz etki...

Soğan yüzyıllardır insanlar tarafından tüketilen bir sebze olarak biliniyor ve sağlık açısından birçok fayda sağlıyor. Kulak iltihabına pişmiş soğan ilaç geliyor. Doğal antibiyotik olarak bilinen soğan, hastalıklara karşı ilaç gibi etki gösteriyor. Kulak iltihabından soğuk algınlığına kadar fayda sağlıyor. Peki, sonsuz bir öksürük mü çekiyorsunuz? Aldığınız ilaçlar işe yaramıyor mu? İşte bu konuda ihtiyacınız olan tek şey soğan!