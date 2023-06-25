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Haberler Trend Kulağınıza küpe olsun dedi ve uyardı: Zaman yolcusu kehanetleriyle akılları baştan aldı! 29 Eylül'ü 30 Eylül'e bağlayan gece...

Kulağınıza küpe olsun dedi ve uyardı: Zaman yolcusu kehanetleriyle akılları baştan aldı! 29 Eylül'ü 30 Eylül'e bağlayan gece...

Zaman yolculuğu iddiaları ve bu konuda yapılan paylaşımlar sosyal medyada geniş bir yankı uyandırıyor. Zaman yolculuğu iddiaları dönem dönem gündem oluyor ve bu konuda çeşitli isimler öne çıkıyor. Alaric adlı kullanıcının yaptığı paylaşımlar da insanlar arasında endişe yaratmış durumda. Kimi insanlar bu tür iddiaları ciddiye alırken bazıları ise bunun sadece eğlence amaçlı olduğunu düşünüyor.

25.06.2023 11:37 - Son Güncelleme: 25.06.2023 11:37
Zaman yolcusu kehanetleriyle akılları baştan aldı! Kulağınıza küpe olsun dedi ve uyardı: 29 Eylül’ü 30 Eylül’e bağlayan gece...

Sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte farklı akımlar ve tartışmalar hızla yayılmaya başladı. Bazıları eğlence amaçlı olsa da bazıları insanlarda endişeye sebep oluyor. Zaman zaman geçmişten ya da gelecekten geldiğini iddia eden kişiler ortaya çıkıyor ve bilim kurgu filmi senaryolarını aratmayacak kehanetlerde bulunuyor. Son günlerde ise bir sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Alaric'in sosyal medyada yaptığı paylaşımlar zaman yolculuğu iddialarını içeriyor ve insanların kafasında soru işaretleri oluşturuyor.

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Zaman yolcusu kehanetleriyle akılları baştan aldı! Kulağınıza küpe olsun dedi ve uyardı: 29 Eylül’ü 30 Eylül’e bağlayan gece...

O GÜNE DİKKAT!

Daha önce Dünya ile ikiz gezegenler, uzaylı ziyaretçiler ve hatta başka boyutlara açılan portallar hakkında tahminlerde bulunan Alaric, tahminlerini şu şekilde sıraladı:

Zaman yolcusu kehanetleriyle akılları baştan aldı! Kulağınıza küpe olsun dedi ve uyardı: 29 Eylül’ü 30 Eylül’e bağlayan gece...

29 Eylül'ü 30 Eylül'e bağlayan o gecenin sabahında sürpriz bir gelişme yaşanacak.

Zaman yolcusu kehanetleriyle akılları baştan aldı! Kulağınıza küpe olsun dedi ve uyardı: 29 Eylül’ü 30 Eylül’e bağlayan gece...

Yapay zeka insan zekasını geride bırakarak daha teknolojik hale gelecek ve insanların kontrolü kaybetme riski artacak.

Zaman yolcusu kehanetleriyle akılları baştan aldı! Kulağınıza küpe olsun dedi ve uyardı: 29 Eylül’ü 30 Eylül’e bağlayan gece...

1 Temmuz: Bilim insanları ve kaşifler yer altı uygarlıklarını keşfedecekler.

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