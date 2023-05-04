Kulağında kaşıntı şikayetiyle doktora gitti! Kulağın içinden çıkan akla ziyan! Bir de içinde yavrulamış!

Neyse ki, kadın için örümcek zehirli değildi ve kulak kanalında sadece küçük bir hasar oluştu. Ancak, bu olayın diğer insanlar için bir uyarı niteliği taşıdığı açıktır. Herhangi bir kulağa giren yabancı madde, ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, böcek korkusu olan insanlar ve evlerinde böceklerden kurtulmak isteyenler, özellikle ev temizliği yaparken dikkatli olmalıdır.