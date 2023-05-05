Kulağın içinden çıkan akla ziyan! İçinde yavrulamış! Kulağında kaşıntı şikayetiyle doktora gitti ve...
Çin'de bir kadın, sağ kulağında sürekli uğultu duyması nedeniyle tıbbi yardım için hastaneye başvurdu. Kulak zarı olduğunu düşündükleri şeyi çıkarmaya çalışan doktor, korkunç bir keşif yaptı.
Örümcek kulağınızda yuva yapabilir mi? Uğultu şikayetiyle doktora giden bir kadın için, bu korkunç senaryo gerçek oldu. Sichuan'daki Huidong İlçe Halk Hastanesindeki bir doktor tarafından kaydedilen bir video, kadının kulağına kamera gönderildiğinde, doktorların karşılaştığı inanılmaz sahneyi gözler önüne seriyor.
Kulak zarı yerine, örümceklerin yaptığı ağa benzeyen bir şey buldu ve özel bir cımbız kullanarak bunu dışarı çıkardı. Ancak işte burada korkunç gerçek ortaya çıktı. Örümcek, kadının kulağından çıktı ve üzerinde yavruları vardı.
Örümceklerin kulağa girme olasılığı düşük olsa da, bu tür olaylar nadir de olsa gerçekleşmektedir. Bu olayda örümceğin kulağa nasıl girdiği hala bilinmiyor. Ancak doktorlar, kadının örümceği kulak kanalında hissettiği sürekli uğultu nedeniyle kulağına girdiğini düşünüyorlar.
Bu olay, örümcek korkusu olan insanların aylarca kabuslar görmesine neden olabilir. Kulak Burun Boğaz Bölümü doktoru Han Xinglong, yerel basına, örümceğin yaptığı ağın kulak zarına çok benzediğini ve bu nedenle ilk başta garip bir şey görmediğini söyledi. Doktor, "Sadece daha yakından bakıldığında bir şeyin hareket ettiği görülebiliyordu" dedi.
Neyse ki, kadın için örümcek zehirli değildi ve kulak kanalında sadece küçük bir hasar oluştu. Ancak, bu olayın diğer insanlar için bir uyarı niteliği taşıdığı açıktır. Herhangi bir kulağa giren yabancı madde, ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, böcek korkusu olan insanlar ve evlerinde böceklerden kurtulmak isteyenler, özellikle ev temizliği yaparken dikkatli olmalıdır.