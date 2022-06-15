Kredi notunuz düşük olsa bile 125 bin TL’ye kadar nakit desteği alabilirsiniz! Nakit para lazım diyenlere müjde verildi

Tam da bu noktada devreye giren kamu bankası Vakıfbank, en az bir eve sahip olan vatandaşların kredi notları düşük olsa dahi ihtiyaç kredisi hizmetlerinden yararlanabileceklerini duyurdu. Banka, ilgili finansman hizmetine ilişkin tüm ayrıntıları kamuoyu ile paylaştı.