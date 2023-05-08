Kraliçe Elizabeth’in ölümünü dahi bilmişti! Yeni nesin kahin Hannah Carroll kehanetleri için bizzat tarih verdi! 2023 yılının 2. yarısında...

Kraliçe Elizabeth'in ölümünü dahi bilmişti. Yeni nesin kahin Hannah Carroll kehanetlerini için bizzat tarih verdi! 2023 yılının 2. yarısında gerçekleşecek diyerek duyurdu. Sosyal medyada dönem dönem bazı kullanıcıların ortaya attığı kehanetler çok konuşuluyor. O isimlerden birisi de Hannah Carroll oldu. 20 yaşındaki genç kahin 2023 yılında gerçekleşeceği kehanetlerini peş peşe sıraladı.