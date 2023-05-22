Kraliçe Elizabeth’in ölümünü dahi bilmişti! Ünlü kahin Athos Salome kehaneti için açık açık tarih verdi! Yer yerinden oynayacak!

Athos Salome ünlü bir kahin olarak adını duyurdu. Bu kapsamda da geçmişte yaptığı tahminlerle dünya genelinde dikkat çekmeyi başarıyor. Salome'nin tahminleri arasında koronavirüs pandemisi, Kraliçe Elizabeth'in ölümü ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi olaylar yer alıyor. Salome, gelecek hakkında çeşitli kehanetlerde bulunmuş ve yeni kehanetleriyle duyanları şaşırttı.