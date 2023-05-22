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Kraliçe Elizabeth'in ölümünü dahi bilmişti! Ünlü kahin Athos Salome kehaneti için açık açık tarih verdi! Yer yerinden oynayacak!

Athos Salome geçmişte yaptığı tahminlerle dünya genelinde dikkat çekmeyi başarmış bir kahin olarak biliniyor. Salome'nin Koronavirüs pandemisi, Kraliçe Elizabeth'in ölümü ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi önemli olayları önceden öngördüğü iddia ediliyor. Şu anda ise 2026 yılına dair bazı kehanetler ortaya attı. Salome 2024 ile 2026 yılları arasına özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

22.05.2023 09:33 - Son Güncelleme: 22.05.2023 09:36
Kraliçe Elizabeth’in ölümünü dahi bilmişti! Ünlü kahin Athos Salome kehaneti için açık açık tarih verdi! Yer yerinden oynayacak!

Athos Salome ünlü bir kahin olarak adını duyurdu. Bu kapsamda da geçmişte yaptığı tahminlerle dünya genelinde dikkat çekmeyi başarıyor. Salome'nin tahminleri arasında koronavirüs pandemisi, Kraliçe Elizabeth'in ölümü ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi olaylar yer alıyor. Salome, gelecek hakkında çeşitli kehanetlerde bulunmuş ve yeni kehanetleriyle duyanları şaşırttı.

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Kraliçe Elizabeth’in ölümünü dahi bilmişti! Ünlü kahin Athos Salome kehaneti için açık açık tarih verdi! Yer yerinden oynayacak!

2026 YILINA KADAR...

Salome, tarihin en büyük felaketlerinden biri olarak kabul edilebilecek olan III. Dünya Savaşı'nın 2024-2026 yılları arasında çıkabileceğini söyleyerek "Kaçacak delik arayacaksınız" dedi.

Kraliçe Elizabeth’in ölümünü dahi bilmişti! Ünlü kahin Athos Salome kehaneti için açık açık tarih verdi! Yer yerinden oynayacak!

Salome Deccal'in dönüşüyle ilgili ortaya attığı iddiayla herkesi şaşırttı.

Kraliçe Elizabeth’in ölümünü dahi bilmişti! Ünlü kahin Athos Salome kehaneti için açık açık tarih verdi! Yer yerinden oynayacak!

Bunun sonun başlangıcının olacağını da öne sürdü.

Kraliçe Elizabeth’in ölümünü dahi bilmişti! Ünlü kahin Athos Salome kehaneti için açık açık tarih verdi! Yer yerinden oynayacak!

Bu sosyal medyada ürkütücü bir senaryo olarak görüldü.

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