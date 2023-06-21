Kraliçe Elizabeth'in ölümü de dahil 11 kehaneti tutmuştu! Yeni nesil kahinin son kehanetleri duyanları afallattı: 2023 yılının son 6 ayında...
Sosyal medyada büyük bir ilgiyle takip edilen ve kehanetleriyle dikkat çeken genç kahin Hannah Carroll, 2023 yılı için çarpıcı tahminlerde bulundu. Geçtiğimiz yıl 11 büyük olayı doğru bir şekilde tahmin eden 20 yaşındaki genç kız şimdi de yeni kehanetlerini paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Bu nedenle Hannah Carroll Bulgar kahin Baba Vanga ile benzerlikler taşımasıyla da dikkat çekiyor.
Genç kahin Hannah Carroll sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyanları şaşırtmaya devam ediyor. 2023 yılına ilişkin öngörülerini maddeler halinde sıralayan Carroll birçok kişinin ilgisini çekmeyi başardı. Kehanetleri arasında önemli olaylar, magazin dünyası ve dünya siyaseti dahil pek çok farklı konu yer alıyor.
Yeni nesil Baba Vanga olarak kısa sürede popülerliğe kavuşan 20 yaşındaki Hannah Carroll 2022 yılındaki kehanetleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.
Geçen yıl sosyal medyada 2022 yılında gerçekleşmesini öngördüğü bir dizi olayı açıkladığı bir paylaşım yaparak popüler olan Hannah Carroll bu kez 2023 yılı için yeni kehanetlerini sıraladı.
Hannah Carroll, bu yıl için Harry ve Meghan'dan bebek haberleri ve Nicki Minaj'dan yeni albümler de dahil olmak üzere 22 tahminde bulundu.