Kraliçe Elizabeth'in ölüm tarihini dahi bilen yeni nesil kahin! Hannah Carroll kehanetleri için kesin konuştu! 2023 yılının 2. yarısında...
Kraliçe Elizabeth'in ölümünü dahi bilmişti. Yeni nesin kahin Hannah Carroll kehanetlerini için bizzat tarih verdi! 2023 yılının 2. yarısında gerçekleşecek diyerek duyurdu. Sosyal medyada dönem dönem bazı kullanıcıların ortaya attığı kehanetler çok konuşuluyor. O isimlerden birisi de Hannah Carroll oldu. 20 yaşındaki genç kahin 2023 yılında gerçekleşeceği kehanetlerini peş peşe sıraladı. 2022 yılında 11 büyük olayı tahmin eden 20 yaşındaki genç kız Hannah Carroll, Bulgar kahin Baba Vanga'ya benzetiliyor.
2022 yılında 11 büyük olayı tahmin eden 20 yaşındaki genç kız Hannah Carroll Bulgar kahin Baba Vanga ile karşılaştırılıyor. 2022 yılında Kraliçe Elizabeth'in öleceğini tahmin eden kahin yeni tahminlerini tek tek açıkladı. İçinde bulunduğumuz yıl için önemli tahminler yapan Hannah Carroll yeni kehanetleriyle duyanları şaşkına çevirdi. Carroll, 2023 yılı öngörülerini maddeler halinde yazarak sosyal medya hesabından paylaştı.
Yeni nesil Baba Vanga olarak kısa sürede popülerliğe kavuşan 20 yaşındaki Hannah Carroll 2022 yılındaki kehanetleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.
Geçen yıl sosyal medyada 2022 yılında gerçekleşmesini öngördüğü bir dizi olayı açıkladığı bir paylaşım yaparak popüler olan Hannah Carroll bu kez 2023 yılı için yeni kehanetlerini sıraladı.
Hannah Carroll, bu yıl için Harry ve Meghan'dan bebek haberleri ve Nicki Minaj'dan yeni albümler de dahil olmak üzere 22 tahminde bulundu.