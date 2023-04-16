RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend KPSS'siz sekreter, büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi ilanları! 10.900 kamuya personel alımı! Nisan ayı KAMUYA MEMUR ALIMI ilanları...

KPSS'siz sekreter, büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi ilanları! 10.900 kamuya personel alımı! Nisan ayı KAMUYA MEMUR ALIMI ilanları...

Kamu personel alımı iş ilanları binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Devlete ve özel sektöre KPSS'siz ve düşük KPSS ile 10.999 kişi alınacağı duyuruldu. İşte nisan ayı iş ilanları...

takvim.com.tr
16.04.2023 10:46 - Son Güncelleme: 16.04.2023 10:47
10.900 kamuya personel alımı! KPSS’siz sekreter, büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi ilanları! Nisan ayı KAMUYA MEMUR ALIMI ilanları...

Nisan ayı iş ilanları açıldı. Kamuda çalışmak isteyen binlerce vatandaş için personel alımı duyuruları tek tek yapılıyor. Birçok kurum tarafından paylaşılan iş fırsatlarını sizler için derledik. Kamuda çalışmak isteyenlere KPSS şartsız personel alımı müjdesi verildi. İşte 10.900 kamu çalışanı alımı iş ilanları...

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10.900 kamuya personel alımı! KPSS’siz sekreter, büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi ilanları! Nisan ayı KAMUYA MEMUR ALIMI ilanları...

Toplamda 10.299 personel alımının başvuru detayları;

-2695 güvenlik görevlisi alımı için

-5242 temizlik personeli alımı için

-2362 büro personeli ve sekreter alımı

10.900 kamuya personel alımı! KPSS’siz sekreter, büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi ilanları! Nisan ayı KAMUYA MEMUR ALIMI ilanları...

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI ŞARTLARI NEDİR?

Silahlı ve silahlı güvenlik görevlisi kadrosunda istihdam edilmek üzere alınacak personellere aranan şartlar şu şekilde;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

10.900 kamuya personel alımı! KPSS’siz sekreter, büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi ilanları! Nisan ayı KAMUYA MEMUR ALIMI ilanları...

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

10.900 kamuya personel alımı! KPSS’siz sekreter, büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi ilanları! Nisan ayı KAMUYA MEMUR ALIMI ilanları...

HANGİ KURUMLAR GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIYOR?

Amasya Üniversitesi 10 güvenlik görevlisi alımı

Adli Tıp Kurumu 8 güvenlik görevlisi alımı

Ankara Üniversitesi 150 güvenlik görevlisi alımı

Dokuz Eylül Üniversitesi 23 güvenlik görevlisi alımı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 2 güvenlik görevlisi alımı

Pamukkale Üniversitesi 53 güvenlik görevlisi alımı

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