KPSS şartı yok: En az 16.550 TL maaşla o illerde yaşayanlara müjde! İŞKUR huzurevlerine personel alımı başvuru şartları açıklandı!

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar doğrultusunda, Türkiye genelindeki huzurevleri için işçi ve personel alımları yapılacağı duyuruldu. Bu alımlar, huzurevlerinde çalışmak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. İşKUR tarafından yapılan açıklamaya göre, KPSS şartı olmaksızın hem işçi hem de sağlık personeli alımları gerçekleştirilecektir. Başvuru detayları ve süreci hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler için aşağıda detaylı bir rehber sunulmaktadır.