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Haberler Trend KPSS şartı yok: En az 16.550 TL maaşla o illerde yaşayanlara müjde! İŞKUR huzurevlerine personel alımı başvuru şartları açıklandı!

KPSS şartı yok: En az 16.550 TL maaşla o illerde yaşayanlara müjde! İŞKUR huzurevlerine personel alımı başvuru şartları açıklandı!

İŞKUR, Türkiye İş Kurumu'nun kısaltmasıdır ve ülkemizde işgücü piyasasının düzenlenmesi, işsizlik sorununun çözülmesi ve istihdamın artırılması gibi önemli görevleri üstlenen bir kurumdur. İŞKUR, iş arayanlar ve işverenler arasında köprü görevi üstlenerek istihdamın sağlanmasına yardımcı olur. Ülkemizde işsizlik, maalesef hala büyük bir sorun olarak karşımızda duruyor. İşsizlikle mücadele etmek, istihdamı artırmak ve iş arayanlara yeni fırsatlar sunmak amacıyla İŞKUR faaliyetlerini sürdürmektedir. İŞKUR, iş arayanların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak, mesleki eğitimler sunmak ve iş imkanları sağlamak için çeşitli programlar yürütmektedir.

takvim.com.tr
17.05.2023 11:10 - Son Güncelleme: 17.05.2023 11:10
KPSS şartı yok: En az 16.550 TL maaşla o illerde yaşayanlara müjde! İŞKUR huzurevlerine personel alımı başvuru şartları açıklandı!

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar doğrultusunda, Türkiye genelindeki huzurevleri için işçi ve personel alımları yapılacağı duyuruldu. Bu alımlar, huzurevlerinde çalışmak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. İşKUR tarafından yapılan açıklamaya göre, KPSS şartı olmaksızın hem işçi hem de sağlık personeli alımları gerçekleştirilecektir. Başvuru detayları ve süreci hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler için aşağıda detaylı bir rehber sunulmaktadır.

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KPSS şartı yok: En az 16.550 TL maaşla o illerde yaşayanlara müjde! İŞKUR huzurevlerine personel alımı başvuru şartları açıklandı!

Huzurevlerine İşçi ve Personel Alımı

Türkiye'deki huzurevleri, yaşlı ve bakıma muhtaç bireylere hizmet sunan kurumlardır. Bu huzurevleri, nitelikli ve deneyimli personel ile çalışmayı hedefler. İşKUR üzerinden yapılan duyuruyla, huzurevlerinde istihdam edilmek üzere işçi ve personel alımlarının gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

KPSS şartı yok: En az 16.550 TL maaşla o illerde yaşayanlara müjde! İŞKUR huzurevlerine personel alımı başvuru şartları açıklandı!

KPSS Şartı Olmaksızın İşçi ve Personel Alımları

Özellikle KPSS sınavı sonuçlarına göre yapılan personel alımları sıkça karşılaşılan bir durumdur. Ancak bu ilanlar, KPSS şartı olmaksızın yapılan nadir alımlardandır.

KPSS şartı yok: En az 16.550 TL maaşla o illerde yaşayanlara müjde! İŞKUR huzurevlerine personel alımı başvuru şartları açıklandı!

Huzurevlerine yapılacak olan işçi ve personel alımları için KPSS şartı aranmayacak, adaylar başvurularını KPSS puanı olmadan gerçekleştirebileceklerdir.

KPSS şartı yok: En az 16.550 TL maaşla o illerde yaşayanlara müjde! İŞKUR huzurevlerine personel alımı başvuru şartları açıklandı!

Başvuru Detayları

Huzurevlerine işçi ve personel alımı için başvurular, İşKUR üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir. Başvuruların nasıl yapılacağı ve hangi belgelerin gerektiği konusunda ayrıntılı bilgilere İşKUR resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.

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