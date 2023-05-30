KPSS öğretmeni Fidan Hoca son fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Tarlada verdiği pozlar olay oldu! ’Dersimiz fizik’

Fidan Hoca olarak da bilinen öğretmen, giyim tarzı ve aldığı yoğun ilgi nedeniyle sık sık haber sitelerinde yer alıyor. Gündeme gelmesinde etkili olan paylaşımları ve takipçilerinden aldığı olumlu geri dönüşlerle, Fidan Hoca yüz binlerce kişi tarafından takip ediliyor.