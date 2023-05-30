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KPSS öğretmeni Fidan Hoca son fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Tarlada verdiği pozlar olay oldu! 'Dersimiz fizik'

Özel bir eğitim kurumunda ders veren ve öğrencilerin paylaştığı video ve fotoğraflar ile viral olan Fidan Atalay, yeniden pozlarıyla gündeme geldi.

takvim.com.tr
30.05.2023 12:58 - Son Güncelleme: 30.05.2023 12:58
KPSS öğretmeni Fidan Hoca son fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Tarlada verdiği pozlar olay oldu! ’Dersimiz fizik’

Fidan Hoca olarak da bilinen öğretmen, giyim tarzı ve aldığı yoğun ilgi nedeniyle sık sık haber sitelerinde yer alıyor. Gündeme gelmesinde etkili olan paylaşımları ve takipçilerinden aldığı olumlu geri dönüşlerle, Fidan Hoca yüz binlerce kişi tarafından takip ediliyor.

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KPSS öğretmeni Fidan Hoca son fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Tarlada verdiği pozlar olay oldu! ’Dersimiz fizik’

Son paylaşımlarıyla yine dikkatleri üzerine çeken ünlü hoca, dekoltesiyle olay yaratıyor.

KPSS öğretmeni Fidan Hoca son fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Tarlada verdiği pozlar olay oldu! ’Dersimiz fizik’

Sosyal medyada "Hocam yaz mı geldi?" gibi soruların yönlendirildiği Fidan Hoca, fotoğraflarıyla sosyal medyayı sallamış durumda.

KPSS öğretmeni Fidan Hoca son fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Tarlada verdiği pozlar olay oldu! ’Dersimiz fizik’

Sosyal medya üzerinden gelen tepkiler, Fidan Hoca'nın popülerliğini artırsa da, bazı kesimler tarafından eleştirilere yol açıyor.

KPSS öğretmeni Fidan Hoca son fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Tarlada verdiği pozlar olay oldu! ’Dersimiz fizik’

Öğretmenin anlattığı dersten çok kıyafetini tartışma konusu yapan sosyal medya kullanıcıları, adeta ikiye bölündü.

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