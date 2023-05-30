KPSS öğretmeni Fidan Hoca son fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Tarlada verdiği pozlar olay oldu! 'Dersimiz fizik'
Özel bir eğitim kurumunda ders veren ve öğrencilerin paylaştığı video ve fotoğraflar ile viral olan Fidan Atalay, yeniden pozlarıyla gündeme geldi.
30.05.2023 12:58 - Son Güncelleme: 30.05.2023 12:58
Fidan Hoca olarak da bilinen öğretmen, giyim tarzı ve aldığı yoğun ilgi nedeniyle sık sık haber sitelerinde yer alıyor. Gündeme gelmesinde etkili olan paylaşımları ve takipçilerinden aldığı olumlu geri dönüşlerle, Fidan Hoca yüz binlerce kişi tarafından takip ediliyor.
Sosyal medyada "Hocam yaz mı geldi?" gibi soruların yönlendirildiği Fidan Hoca, fotoğraflarıyla sosyal medyayı sallamış durumda.
Sosyal medya üzerinden gelen tepkiler, Fidan Hoca'nın popülerliğini artırsa da, bazı kesimler tarafından eleştirilere yol açıyor.