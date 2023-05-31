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Korkunç manzara! Yılanın içinden çıkanlar karnı açılınca ayyuka çıktı! Midesi olan bakmasın!

Güney Afrika'daki Eland Gölü Vahşi Yaşamı Koruma Merkezi'nde yaşanan olayda, bir yılanın sindirim sistemi kirpi oklarıyla tıkanarak ölümüne neden oldu. Yılanın karnının açılmasıyla ortaya çıkan manzara ise korkunçtu. İşte kameralara yansıyan bu vahşi yaşam olayının detayları...

takvim.com.tr
31.05.2023 15:51 - Son Güncelleme: 31.05.2023 15:51
Korkunç manzara! Yılanın içinden çıkanlar karnı açılınca ayyuka çıktı! Midesi olan bakmasın!

Güney Afrika'nın Eland Gölü Vahşi Yaşamı Koruma Merkezi'nde gerçekleşen olay, doğanın sıra dışı bir dengesizliğini gözler önüne serdi. Bir yılanın sindirim sisteminde kirpi okları takılması sonucu yaşanan trajik durum, görenleri dehşete düşürdü. Eland Gölü Vahşi Yaşamı Koruma Merkezi yetkilileri, olay hakkında açıklama yaparak olağanüstü bir durumla karşılaştıklarını ifade etti.

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Korkunç manzara! Yılanın içinden çıkanlar karnı açılınca ayyuka çıktı! Midesi olan bakmasın!

Yaşanan olayda, hareketsiz duran yılanın yanına yaklaşılmasıyla birlikte hayvanın öldüğü anlaşıldı. Sindirim sistemi sorunu nedeniyle yaşamını yitiren yılanın karnının açılmasıyla ortaya çıkan manzara, izleyenleri dehşete düşürdü.

Korkunç manzara! Yılanın içinden çıkanlar karnı açılınca ayyuka çıktı! Midesi olan bakmasın!

Yılanın içerisinde, bir süre önce yuttuğu dev bir cisim olduğu açıkça belli olan bir kirpi bulunuyordu. Kirpinin okları ise yılanın sindirim sistemine takılmıştı.

Korkunç manzara! Yılanın içinden çıkanlar karnı açılınca ayyuka çıktı! Midesi olan bakmasın!

Eland Gölü Vahşi Yaşamı Koruma Merkezi yetkilileri, bu tür olayların nadir görülen durumlar olduğunu belirtti.

Korkunç manzara! Yılanın içinden çıkanlar karnı açılınca ayyuka çıktı! Midesi olan bakmasın!

Yılanların sindirim sistemine yabancı cisimlerin takılması genellikle ölümcül sonuçlar doğururken, bu olayın ise oldukça ilginç bir şekilde sonuçlandığı vurgulandı. Olayın detayları, kameralara yansıyan görüntülerle birlikte daha da şaşırtıcı bir hâl aldı.

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