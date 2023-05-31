Korkunç manzara! Yılanın içinden çıkanlar karnı açılınca ayyuka çıktı! Midesi olan bakmasın!
Güney Afrika'daki Eland Gölü Vahşi Yaşamı Koruma Merkezi'nde yaşanan olayda, bir yılanın sindirim sistemi kirpi oklarıyla tıkanarak ölümüne neden oldu. Yılanın karnının açılmasıyla ortaya çıkan manzara ise korkunçtu. İşte kameralara yansıyan bu vahşi yaşam olayının detayları...
31.05.2023 15:51 - Son Güncelleme: 31.05.2023 15:51
Güney Afrika'nın Eland Gölü Vahşi Yaşamı Koruma Merkezi'nde gerçekleşen olay, doğanın sıra dışı bir dengesizliğini gözler önüne serdi. Bir yılanın sindirim sisteminde kirpi okları takılması sonucu yaşanan trajik durum, görenleri dehşete düşürdü. Eland Gölü Vahşi Yaşamı Koruma Merkezi yetkilileri, olay hakkında açıklama yaparak olağanüstü bir durumla karşılaştıklarını ifade etti.
Eland Gölü Vahşi Yaşamı Koruma Merkezi yetkilileri, bu tür olayların nadir görülen durumlar olduğunu belirtti.