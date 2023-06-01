Korkunç görüntü! Yılanın içinden çıkanlar, yılanı da öldürmüş! Midesi olan bakmasın!

Eland Gölü Vahşi Yaşamı Koruma Merkezi'nde meydana gelen olay, doğanın inanılmaz dengesizliklerinden birine tanıklık etti. Bir yılanın sindirim sisteminde kirpi oklarına rastlanması, izleyenleri korku ve şaşkınlık içinde bıraktı. Yetkililer, bu trajik durumu açıklayarak olağanüstü bir durumla karşılaştıklarını belirttiler. Güney Afrika'nın muhteşem doğasının korunduğu Eland Gölü Vahşi Yaşamı Koruma Merkezi, binlerce canlı türüne ev sahipliği yaparken nadir ve ilginç olaylara da şahitlik edebiliyor.