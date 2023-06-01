Korkunç görüntü! Yılanın içinden çıkanlar, yılanı da öldürmüş! Midesi olan bakmasın!
Güney Afrika'daki Eland Gölü Vahşi Yaşamı Koruma Merkezi, doğal yaşamın korunması ve vahşi hayvanların rehabilitasyonu için önemli bir rol oynamaktadır. Ancak son zamanlarda merkezde yaşanan bir olay, doğanın acımasız gerçeklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Bir yılanın sindirim sistemi kirpi oklarıyla tıkanarak ölümüne sebep oldu ve olayın korkunç detayları kameralar tarafından kaydedildi.
01.06.2023 10:24 - Son Güncelleme: 01.06.2023 10:26
Eland Gölü Vahşi Yaşamı Koruma Merkezi'nde meydana gelen olay, doğanın inanılmaz dengesizliklerinden birine tanıklık etti. Bir yılanın sindirim sisteminde kirpi oklarına rastlanması, izleyenleri korku ve şaşkınlık içinde bıraktı. Yetkililer, bu trajik durumu açıklayarak olağanüstü bir durumla karşılaştıklarını belirttiler. Güney Afrika'nın muhteşem doğasının korunduğu Eland Gölü Vahşi Yaşamı Koruma Merkezi, binlerce canlı türüne ev sahipliği yaparken nadir ve ilginç olaylara da şahitlik edebiliyor.
Eland Gölü Vahşi Yaşamı Koruma Merkezi yetkilileri, bu tür olayların nadir görülen durumlar olduğunu belirtti.