Konsantrasyonu tam olan eliyle koymuş gibi buluyor! Kapsüllerin içindeki pandayı gören yüksek zekalı çıkıyor!

Resimde sizden siyah beyaz kapsüllerin içinde gizli bir panda var ve sizlerden onu bulmaya çalışmanız isteniyor. Ortalamanın üzerinde zekaya sahip kişiler, saklı pandayı 9 saniye gibi bir sürede fark edebiliyor. Peki, siyah beyaz kapsüllerin arasına gizlenmiş pandayı bulabilecek misiniz? İşte kafa karıştıran zeka testi