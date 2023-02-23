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Konsantrasyonu tam olan eliyle koymuş gibi buluyor! Kapsüllerin içindeki pandayı gören yüksek zekalı çıkıyor!

Kapsüllerin içindeki pandayı gören yüksek zekalı çıkıyor. Konsantrasyonu tam olan eliyle koymuş gibi buluyor. Bu optik illüzyonda çok sayıda siyah beyaz kapsülün dağıldığını görebilirsiniz. Ancak siyah beyaz kapsüllerin içinde bir yerlerde bir Panda saklanmaktadır. Bulmaca sizlere "Bu kapsüllerin içerisine gizlenen pandayı görebiliyor musunuz?" sorusunu yöneltiyor.

23.02.2023 10:36 - Son Güncelleme: 23.02.2023 10:36
Konsantrasyonu tam olan eliyle koymuş gibi buluyor! Kapsüllerin içindeki pandayı gören yüksek zekalı çıkıyor!

Resimde sizden siyah beyaz kapsüllerin içinde gizli bir panda var ve sizlerden onu bulmaya çalışmanız isteniyor. Ortalamanın üzerinde zekaya sahip kişiler, saklı pandayı 9 saniye gibi bir sürede fark edebiliyor. Peki, siyah beyaz kapsüllerin arasına gizlenmiş pandayı bulabilecek misiniz? İşte kafa karıştıran zeka testi

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Konsantrasyonu tam olan eliyle koymuş gibi buluyor! Kapsüllerin içindeki pandayı gören yüksek zekalı çıkıyor!

GİZLİ PANDAYI BULABİLİR MİSİN?

Bu optik yanılsamanın en zor kısmı dağılmış siyah beyaz kapsüllerin içindeki gizli pandayı tespit etmektir. Görüntü binlerce kişinin kafasını karıştırdı.

Konsantrasyonu tam olan eliyle koymuş gibi buluyor! Kapsüllerin içindeki pandayı gören yüksek zekalı çıkıyor!

Şimdi görüntüye daha yakından bakın ve kapsüllerin arasında gizlenmiş pandayı bulmaya çalışın.

Konsantrasyonu tam olan eliyle koymuş gibi buluyor! Kapsüllerin içindeki pandayı gören yüksek zekalı çıkıyor!

Pandayı bulmak çok zor görünebilir. Ancak dikkatli bakarsanız pandayı hemen bulabilirsiniz.

Konsantrasyonu tam olan eliyle koymuş gibi buluyor! Kapsüllerin içindeki pandayı gören yüksek zekalı çıkıyor!

Ancak resmin sol orta kısmındaki hayvanın yüzüne bakarsanız gizlenmiş pandayı görebilirsiniz.

Konsantrasyonu tam olan eliyle koymuş gibi buluyor! Kapsüllerin içindeki pandayı gören yüksek zekalı çıkıyor!

Pandanın kulakları, burnu ve gözleri kapsüllerin arasına gizlenmiştir.

Konsantrasyonu tam olan eliyle koymuş gibi buluyor! Kapsüllerin içindeki pandayı gören yüksek zekalı çıkıyor!

Kapsüllerin içindeki gizli pandayı sadece 9 saniyede teşhis etmeyi başarmanızın olağanüstü zekanızın bir işareti olabileceği iddia ediliyor.

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